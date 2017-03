Siêu thị liên tiếp khuyến mãi đậm

Từ nay đến 4-11 với chương trình Giá bùng nổ Big C giảm giá 5%-49% cho hơn 450 mặt hàng thiết yếu. Tương tự, từ nay đến 20-11 hệ thống siêu thị Co.opmart và đ?i si?u th??Co.opXtraại siêu thị Co.opXtraplus Thủ Đức giảm giá 50% cho hơn 1.200 sản phẩm may mặc thời trang, hóa mỹ phẩm. Cùng với chương trình Giá tốt mỗi ngày tiếp tục giảm giá sâu cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống chất lượng.

