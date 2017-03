Siêu thị mở chiến dịch bán hàng nội

Đã qua rồi thời kỳ hàng ngoại lấn lướt hàng nội trong siêu thị. Trước tình hình xuất khẩu khó khăn, nhiều siêu thị đã có chính sách ưu tiên bán hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Giảm ngoại, tăng nội

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Co.op, cho biết hiện hàng nội địa đã chiếm 80%-85% trong tổng số các mặt hàng bán tại siêu thị này. Trong thời gian tới, chủ trương của siêu thị là giảm sản lượng hàng nhập khẩu, thay vào đó đẩy mạnh bán hàng sản xuất trong nước. Đặc biệt ưu tiên bán hàng Việt Nam chất lượng cao.

Bà Thu cho biết thêm, sau khi có chủ trương quay lại thị trường nội địa, Saigon Co.op có văn bản chỉ đạo các siêu thị dành nhiều diện tích trên kệ sạp, tăng cường đặt hàng đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước. Kết quả có rất nhiều hàng sản xuất trong nước đã vào được hệ thống siêu thị.

Trong năm nhóm hàng chủ đạo của siêu thị như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ tiêu dùng gia đình, may mặc, thực phẩm tươi sống thì đa phần đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Không chỉ doanh nghiệp bán lẻ trong nước ưu tiên hàng nội địa mà ngay cả các nhà bán lẻ nước ngoài như Big C, Metro... đều đặt tiêu chí thúc đẩy hàng sản xuất trong nước lên hàng đầu.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Siêu thị Big C, cho biết đến 95% hàng bán tại siêu thị là hàng Việt Nam, gồm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, may mặc, văn phòng phẩm... Hàng ngoại chỉ chiếm 5%, chủ yếu là hàng độc quyền của Pháp, Mỹ hay một số nước châu Á.

Tâm lý của người tiêu dùng cũng đã quen với việc mua hàng nội địa. Chị Phan Lê Hoa, nhà quận Bình Thạnh, cho rằng: “Thói quen thích dùng hàng ngoại của tôi gần như đã mất bởi có nhiều hàng trong nước sản xuất nhưng chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý”.

Cứu cánh cho doanh nghiệp xuất khẩu

Hàng năm các siêu thị đều có những chương trình khuyến mãi dành cho hàng nội địa. Điển hình như chương trình “Hàng Việt cùng người Việt vượt qua lạm phát” của Big C hay Saigon Co.op với chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”...

Các siêu thị đều đồng tình dù có chủ trương quay lại thị trường nội địa nhưng không phải mặt hàng nào sản xuất trong nước muốn đưa vào siêu thị cũng được.

Đại diện Siêu thị Big C khẳng định dù bán mặt hàng nào thì siêu thị cũng đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu để từ đó kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Do đó cũng như hàng ngoại, hàng sản xuất trong nước vào được siêu thị đều phải trải qua nhiều cam kết về chất lượng. Thậm chí, chỉ cần một chút nghi ngờ về mức độ an toàn là siêu thị có quyền tạm ngừng kinh doanh ngay lập tức.

Trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái, chính sự ủng hộ của hệ thống phân phối, bán lẻ tại thị trường nội địa đã giúp đỡ rất nhiều cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trước đây chú tâm vào xuất khẩu.

Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hải sản S.G, cho biết việc các siêu thị tăng cường tạo điều kiện cho các nhà cung cấp trong nước đã khiến doanh số của công ty tăng trưởng cao. Cụ thể, doanh số bán hàng hải sản của công ty tại Siêu thị Co.opMart tăng 20%, Big C tăng 15% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bà Lâm cũng cho rằng do áp lực cạnh tranh, các siêu thị đều muốn nhà cung cấp đưa ra giá tốt nhất trong khi các chi phí về nguyên liệu, điện đang có xu hướng tăng. Điều này gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước khi cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài với ưu thế nhiều vốn lẫn kinh nghiệm kinh doanh.

Ngoài việc làm nhà phân phối cho thị trường nội địa thì một số siêu thị còn thu mua hàng sản xuất trong nước để xuất khẩu ra nước ngoài. Điển hình như Siêu thị Big C xuất khẩu khoảng 17 triệu USD/năm hàng do trong nước sản xuất. Các mặt hàng được Big C xuất khẩu là hàng thủ công mỹ nghệ, vải sợi, hàng nông sản...