Siêu thị quá tải, tiểu thương ngủ gật

Dòng người đứng chờ thanh toán

Khi thời gian tính đến Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu 2009 chỉ còn tính bằng ngày thì thị trường mua sắm Tết tại TP.HCM đã bắt đầu sôi động. Lượng người mua sắm tại hầu hết các siêu thị đông đúc, tấp nập vào bất kể thời gian nào.

21h45 phút tối 17/1 (22/12 Âm lịch), phóng viên có mặt tại siêu thị Big C Miền Đông. Mặc dù đã khá muộn nhưng vẫn còn một số lượng lớn khách hàng đổ về đây để mua sắm hàng hóa trong dịp Tết.

Siêu thị Big C Miền Đông đã huy động dến gần 30 quầy tính tiền nhưng trên thực tế tất cả vẫn quá tải. Dòng người đứng chờ để tính tiền vẫn dài.

Giám đốc đối ngoại hệ thống siêu thị Big C, bà Dương Thị Quỳnh Trang cho biết năm nay siêu thị tập trung khai thác hàng nội địa như bánh kẹo, mứt, thịt, may mặc... Bánh kẹo ngoại năm nay không nhiều, thay vào đó hàng Việt chiếm 90% (Kinh Đô, Bibica, Hải Hà, Hanco, Vinabico, Tân Tân, Orion...) sẽ bù khoảng trống hàng ngoại những năm trước.

Để kích cầu và tạo điều kiện thoải mái cho người dân mua sắm, hệ thống siêu thị Big C giảm giá 50% gần 500 sản phẩm chủ đạo Tết, khuyến mãi cho khoảng 250 sản phẩm vải sợi. Ngoài ra, nguồn hàng luôn được Big C dự trữ khá lớn và thu mua từ cách đây một đến hai tháng những mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết để có thể đảm bảo bán đúng giá, giữ không tăng giá cho tới những ngày cận Tết.

Maximmart Cộng Hòa vào trưa hôm nay, 18/1 (23/12 Âm lịch) cũng ở vào tình trạng tương tự. Dòng người đổ về đây để mua sắm "nhiều không xuể".

Mặc dù vậy, theo ông Lim Thúc Lâm - quản lý bán hàng Maximmart Cộng Hòa cho biết: "Tuy sức mua tăng cao theo từng ngày, nhưng trên thực tế vẫn giảm rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm, giảm khoảng 15-20%".

Nguyên nhân theo ông Lâm là do năm vừa qua, một số công ty thua lỗ đã cho nghỉ việc 50-70% lao động hoặc lương thưởng Tết không nhiều. Cho nên, việc tiêu pha trong dịp Tết cũng bị co lại. Ông Lâm cho biết, bình quân mọi năm trước, giỏ hàng tết của mỗi gia đình khoảng 1 triệu đồng. Song, năm nay, con số đó giảm xuống còn khoảng 500-700 ngàn đồng.

Chợ 23 Tết, tiểu thương ngủ gật

Trong khi đó, ở tình cảnh ngược lại thì hoạt động mua bán tại các chợ trung tâm của TP.HCM không khác nhiều so với những ngày bình thường.

Theo ông Ngô Thái Phương - đại diện BQL chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh - TP.HCM) thì năm nay, sức mua hàng tại chợ giảm rõ rệt so với nhiều năm trước do tình hình kinh tế khó khăn, cho dù giá cả các mặt hàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ghi nhận của VTC News tại hầu hết các chợ thì giá cả các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết thì như mứt, bánh kẹo, gạo, rau củ quả, bia, nước ngọt giá vẫn ổn định so với vài ngày trước. Tuy thế, lượng người mua vẫn chưa tăng cao, vẫn chưa cảm nhận được không khí của một chợ Tết vào ngày đưa ông Táo về trời.

Tiểu thương Trần Thị Ánh (bán rau quả tại chợ Bà Chiểu) cho rằng sở dĩ như vậy là do xu hướng người dân vẫn ưa thích đến siêu thị hơn, vì giá cả không những không tăng mà thậm chí một số mặt hàng còn giảm. Ngoài ra, do tình hình suy thoái kinh tế, lượng người dân các tỉnh lân cận đổ về TP.HCM mua sắm không đông, một số lượng lớn công nhân đã về quê đón Tết từ trước do bị thất nghiệp khiến cho sức mua tại hầu hết các chợ không cao.

Bia 333 Sài Gòn được ghi nhận có giá từ 180 - 190 ngàn đồng/thùng, Tiger giá từ 230 ngàn đồng/thùng; Các loại gạo nếp than, nếp vàng, đậu xanh không tăng thậm chí bằng giá năm trước, từ 15 - 20 ngàn đồng/kg. Các loại mứt phần lớn ở giá 70 ngàn đồng/kg, hạt sen 80 ngàn đồng/kg, hạt dưa: 70 ngàn đồng/kg, hạt bí: 100 ngàn đồng/kg… So với năm ngoái thì giá các loại mứt tăng khoảng 10 - 30 đồng/kg.

Đại diện BQL chợ Bến Thành cho VTC News biết, thông thường mọi năm, chợ Bến Thành sẽ mở cửa bán suốt đêm trong 3 ngày cuối cùng trước Tết Nguyên Đán. Thế nhưng, năm nay, cho đến giờ phút này thì BQL chợ vẫn chưa thể nào quyết định được về việc này, vì còn tùy thuộc vào sức mua trong những ngày sắp đến.

Tuy vắng vẻ nhưng trò chuyện với chúng tôi, hầu hết các tiểu thương đều cho biết hy vọng những ngày tới, lượng cầu sẽ khá hơn nhiều so với thời điểm hiện tại vì hầu hết các CBCNV đều có được tiền thưởng Tết.