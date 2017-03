SJC lên ngôi, tăng giá từng giờ

Lập chính sách mà không dự báo được thực tiễn Về chính sách với vàng nói chung, tôi cho rằng việc cất trữ tài sản dưới dạng vàng miếng là một thói quen của người dân là thực tế mà chúng ta không phủ nhận được. Dĩ nhiên tôi ủng hộ về chính sách, không khuyến khích mua vàng để cất, tích trữ tài sản bằng vàng. Tôi không ủng hộ chọn vàng miếng là một kênh để đầu tư, tuy vậy chúng ta chỉ không khuyến khích thôi chứ đừng cấm. Phải thừa nhận nỗ lực của Chính phủ trong việc xử lý tình trạng sử dụng vàng như phương tiện thanh toán. Cái này dứt khoát phải làm mạnh mẽ. Riêng về Nghị định 24/2012, có mấy thứ chưa xử lý được: Thứ nhất, chúng ta đã biến một loại vàng miếng có thương hiệu lâu nay bình thường, người dân tự do lựa chọn, thành thương hiệu độc quyền do Nhà nước đặt ra và việc này đang gây ra sự bất ổn. Thứ hai, ta chưa làm rõ được cơ chế huy động vàng. Việc gia hạn huy động vàng mấy lần cho thấy khi lập chính sách, quy định, chúng ta đã không dự kiến được thực tiễn! Phải rà lại toàn bộ cách quản lý vàng, xem lại tính hợp lý để làm sao thừa nhận quyền tài sản của người dân và cố gắng có cơ chế phù hợp để huy động nguồn này phục vụ cho kinh tế, biến thành vốn chứ không nằm “chết” trong nhà. Đại biểu TRẦN DU LỊCH, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM QUỲNH NHƯ ghi Giá vàng biến động mạnh, một mặt do tác động của giá vàng thế giới tăng cao, mặt khác do chính sách của NHNN quy định chấm dứt việc huy động và cho vay vàng của các NHTM vào 25-11... NHNN cần sớm công bố chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người dân cũng như của các chủ thể trong nền kinh tế liên quan đến vàng, bao gồm quyền và điều kiện huy động vàng trong xã hội hoặc giữ hộ vàng cho dân; chuyển nhượng, mua bán; cơ chế xuất nhập khẩu vàng và cơ chế đảm bảo liên thông giá vàng trong nước và quốc tế. Theo Báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam chín tháng đầu năm của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.