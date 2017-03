SJC ngừng mua vàng miếng móp mép vì... hết tiền

SJC ngừng mua vàng miếng SJC bị móp méo. Ảnh minh họa



Theo An Hạ (DT)



Trả lời PV Dân trí sáng nay, đại diện của Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC cho biết, kể từ ngày hôm qua 13/8, công ty đã ngừng mua vào vàng miếng SJC bị móp méo và đến hiện tại vẫn chưa có chủ trương mua vào loại vàng này.Việc công ty này thông báo dừng mua vàng móp méo trong thời điểm giá vàng tăng cao lên mức 42,5 triệu đồng/lượng - mức cao nhất 2 tháng qua - đã gây xôn xao dư luận và lo lắng đối với đại đa số người dân đang nắm giữ vàng.Điều đáng nói là lý do của việc ngừng mua vàng SJC móp méo là do “hết tiền”. Từ chối đưa ra con số cụ thể, nhưng vị đại diện này cho biết, trong 2 tháng qua, công ty đã thu mua vào quá nhiều vàng móp méo mà không chuyển đổi được dẫn đến bị chôn vốn, trong khi vẫn phải trả lãi ngân hàng.Nói về khả năng mua lại vàng móp méo, theo đại diện SJC, không thể “nói trước thời gian được”, công ty chỉ mua lại khi số lượng vàng đã thu mua được chuyển đổi. Hiện tại, Công ty SJC đã có văn bản xin phép được gia công lại số vàng miếng móp méo này nhưng chưa nhận được câu trả lời từ Ngân hàng Nhà nước.Sau khi SJC ngừng mua vàng móp méo, một số cửa hàng vàng tại TPHCM cũng ngừng mua những miếng vàng không đủ tiêu chuẩn lưu thông.Tại Hà Nội, đại diện Tập đoàn DOJI cho hay, các cửa hàng vàng của tập đoàn và Công ty CP SJC Hà Nội vẫn thu mua bình thường đối với vàng miếng SJC bị móp méo, nhưng sẽ áp mức phí 300.000 đồng/lượng đối với loại vàng này so với vàng nguyên trạng.“Chấp nhận thu mua vàng miếng bị móp méo trong hoàn cảnh này là chúng tôi chấp nhận lỗ, nhằm giúp khách hàng tránh sự hoang mang”, đại diện này nhấn mạnh.Còn một số cửa hàng vàng lớn cũng đang cân nhắc có nên tiếp tục mua vàng miếng SJC móp méo hay không. Thậm chí, một số cửa hàng còn tính toán lại mức phí thu mua loại vàng này với mức thấp hơn nhiều so với vàng nguyên trạng.