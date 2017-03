Sở Giao dịch Hà Nội thắt chặt quy chế chọn thành viên

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ban hành quy chế hoạt động mới đối với việc phê duyệt hồ sơ xin làm thành viên của các công ty chứng khoán. Trong đó, một hội đồng thành viên gồm 7 cán bộ tại Sở có trách nhiệm đánh giá điều kiện làm thành viên, kiểm tra căn cứ pháp lý, mức độ nghiêm trọng và tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do công ty chứng khoán gửi lên.



Chủ tịch Hội đồng do Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm nhiệm và có quyền đánh giá cao nhất. Những người còn lại trong hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Tổng giám đốc chấp thuận hay từ chối công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch, hoặc chấm dứt tư cách thành viên và kiến nghị hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm.



Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận, lấy ý kiến công khai và quyết định theo đa số phiếu. Trường hợp số phiếu ngang nhau, kết luận cuộc họp do Chủ tịch hội đồng quyết định.



Quy định này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt công ty chứng khoán khó khăn, trong số đó 3 đơn vị đã phải rời sàn.





Theo Tường Vi (VNE)