Sở hữu nhà tại quận 2 với giá cực “sốc”

Đây là cơ hội để được sở hữu căn hộ tại khu đô thị được quy hoạch bài bản ở Quận 2 - Khu đô thị Cát Lái 152 ha.



Thanh toán cực “nhẹ”

Là dòng sản phẩm căn hộ nhắm đến giới trẻ, tích lũy tài chính còn hạn chế nhưng mong muốn sở hữu một tổ ấm với đầy đủ tiện ích và không gian sống hiện đại, khu căn hộ Citisoholà lựa chọn khá cạnh tranh ở khu vực phía Đông TP.HCM. Citisoho.vn là dự án căn hộ thứ hai có giá trên dưới 1 tỷ đồng được Kiến Á phát triển tính đến thời điểm này. Năm 2014, doanh nghiệp này cũng đã tạo “cơn sốt” trên thị trường nhà ở khi công bố dự án Citihome, với giá từ 14 triệu đồng/m2 (từ 700 triệu đồng/căn). Đến nay, toàn bộ căn hộ Citihome đã được thị trường hấp thụ và giá trên thị trường thứ cấp đang ở mức 20-22 triệu đồng/m2.



Giá và phương thức thanh toán "cực nhẹ", Citisoho thu hút nhiều khách hàng mua ở

Tiếp nối thành công đó, khu căn hộ citisoho.vn với quy mô 3 block căn hộ, được tung ra thị trường năm ngoái đã nhận được phản hồi tích cực từ giới đầu tư lẫn người có nhu cầu về nhà ở. Chị Trâm Anh, nhà đầu tư cá nhân, hiện đang sinh sống tại Q. Bình Thạnh cho biết đang nhắm đến việc mua tiếp căn hộ 56m2 (2 phòng ngủ, block B) khu Citisoho để cho thuê. Trước đó, hồi tháng 4/2016, chị Trâm Anh cũng đã nhận bàn giao căn hộ 57m2 của CitiHome và cho thuê lại với nguồn thu ổn định 8 triệu đồng/tháng.

Theo chị Trâm Anh, với diện tích vừa phải và được kết nối trực tiếp với các quận trung tâm thành phố, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Quận 7) thông qua các trục đường lớn như Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm, hầm vượt sông Sài Gòn nên dòng căn hộ “Citi” của Kiến Á không khó để tìm khách thuê. Do vậy, việc bỏ ra khoản tiền trên dưới 1 tỷ đồng vào căn hộ Citisoho, hàng tháng, khách hàng vừa có lợi tức tương ứng với tiền gửi ngân hàng, vừa tích lũy được tài sản với giá trị gia tăng cao trong tương lai.

Mua nhà được "tặng" không gian sống

Theo báo cáo khảo sát về thị trường nhà ở khu Đông TP.HCM do Công ty CP Bất động sản Danh Khôi Á Châu (DKRA) cho thấy Cát Lái là nơi tích lũy quỹ đất lớn chưa khai thác, giá bất động sản còn khá cạnh tranh so với một số khu vực Thảo Điền, An Phú - An Khánh (giá tối thiểu mỗi mét vuông đất trong khu Cát Lái khoảng 15 triệu đồng/m2, so với 65 triệu đồng của An Phú - An Khánh). Trong khi khu vực này hiện đang được thừa hưởng gần như toàn bộ lợi thế về hạ tầng giao thông đối nội lẫn đối ngoại của thành phố (tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 2, Đại lộ Võ Văn Kiệt…) nên dư địa tăng giá được nhận định còn khá lớn trong từ 2 - 3 năm tới.



Không gian sống chất lượng, đẳng cấp tại Citisoho

Nhìn từ góc độ quy hoạch, giá trị của căn hộ citisoho.vn được đánh giá cao hơn nhiều dự án cùng phân khúc khác ở khu Đông vì nằm ở quận 2, gần trung tâm, thuộc Khu đô thị Cát Lái hơn 150 ha, được quy hoạch đồng bộ về kiến trúc, phân khu chức năng lẫn không gian sống. Với mục tiêu trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Khu đô thị Cát Lái có trường đại học, viện nghiên cứu, giải trí, y tế, đặc biệt, mật độ mảng xanh lên đến 7m2/người, cao gấp 9 lần khu vực nội thành.



Được biết, không chỉ công bố block đẹp nhất dự án, trong đợt giới thiệu căn hộ Citisoho lần này, khách hàng còn được tạo điều kiện về chính sách thanh toán. Cùng với mức tích lũy ban đầu khoảng 300 triệu đồng, khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán trong 36 tháng (chỉ 5% trong vòng 3 tháng). Như vậy, những gia đình có tổng có mức thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng hoàn toàn tiếp cận được căn hộ Citisoho cũng như không gian sống thông thoáng, hiện đại ngay chính trong Khu đô thị Cát Lái, khác hẳn với câu chuyện khách hàng bỏ tiền vào dự án có mức giá cao hơn Citisoho từ 4 - 5 triệu đồng/m2 nhưng ít có được những tiện tích đồng bộ nội - ngoại khi đi kèm.