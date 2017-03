“Số người giàu ở Việt Nam tăng rất nhanh”

Số người giàu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng mạnh

Theo Việt Hà (DT/Xinhua, Daily News & Analysis)

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán UFJ Mitsubishi Nhật Bản, năm 2010, số người giàu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 9,7% so với năm 2009, lên tới 3,3 triệu người.Tổng tài sản của người giàu tăng 12,1% so với năm 2009, đạt 1,08 tỷ USD, cao hơn châu Âu, tiếp cận mức tài sản của Bắc Mỹ là 1,16 tỷ USD.Cuộc điều tra này xác định, trừ nhà cửa ra, những ngườicó năng lực đầu tư trên 10 triệu USD là người giàu.Kết quả điều tra cho thấy, số lượng người giàu của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc, Australia chiếm 74,4% tổng dân số người giàu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có phần giảm so với năm 2008.Một chi tiết đặc biệt là trong khi đó, số người giàu của Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam tăng rất nhanh.Kết quả trên được đưa ra vài ngày sau khi Hãng tài chính danh tiếng thế giới Merrill Lynch công bố Báo cáo về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho thấy Việt Nam nằm trong số 8 thị trường thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tên trong danh sách 20 thị trường phát triển nhanh nhất thế giới, tính theo dân số có thu nhập cao.Những nền kinh tế được liệt kê trong danh sách này ở châu Á còn có Ấn Độ, Hồng Công, Sri Lanka, Indonesia, Singapore...