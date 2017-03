Sôi động các dịch vụ tết

Chuyển tiền, chuyển quà, đặt bánh: “nóng” dần!

Nhằm tạo thêm thuận lợi cho khách hàng, từ đầu tháng 12-2008, Công ty Kiều hối Đông Á đã thử nghiệm dịch vụ chuyển tiền, giao quà tết mang tên “Chuyển trọn niềm vui” miễn phí cho khách hàng. Theo đó, tất cả khách hàng gửi tiền qua Ngân hàng Đông Á có nhu cầu tặng quà tết cho người thân đều được doanh nghiệp này thực hiện miễn phí.

Mặc dù chương trình chỉ mang tính chất thử nghiệm nhưng để giúp các khách hàng dễ dàng chọn lựa quà tặng cho người thân với giá hợp lý, đồng thời kích cầu hàng trong nước, doanh nghiệp này đã chuẩn bị khá nhiều sản phẩm đặc sản 3 miền như bánh tét lá cẩm, tôm khô, gạo đỏ Sóc Trăng, lạp xưởng tôm tươi, lạp xưởng thịt tươi, nước mắm rươi, cà phê Buôn Ma Thuột…

Đơn vị này còn kết hợp với hệ thống siêu thị Co.opMart, siêu thị Sài Gòn, Trung tâm Điện máy Nguyễn Kim thực hiện chương trình. Có lẽ nhờ vậy mà dù ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế suy thoái nhưng lượng kiều hối đổ về qua Công ty Kiều hối Đông Á năm nay vẫn cao; đặc biệt có hàng ngàn đơn hàng gởi quà tặng cho người thân, trong đó có hơn 50% đơn hàng đặt hàng điện tử, điện máy.

Nhằm tránh tình trạng giao trễ và khan hiếm hàng trong dịp tết năm nay, hệ thống Big C đã thành lập hẳn hai kho trung chuyển quà (một tại miền Nam, một tại miền Bắc) chỉ thực hiện việc gói và chuyển quà tết. Ngoài ra, để đáp ứng cho những khách hàng có thu nhập thấp, năm nay ngoài những giỏ quà có giá trị hàng trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng, Big C còn chuẩn bị các giỏ quà có giá rất thấp (49.000 đồng, 75.000 đồng và 95.000 đồng) để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Nhờ vậy, lượng khách đến đây đặt hàng tăng hơn 10% so với những năm trước.

Thương hiệu bánh xèo Mười Xiềm - Nhà hàng Tú My cũng khởi động dịch vụ nhận đặt bánh tét, bánh ít trần với giá 32.000 đồng/đòn bánh tét nhân chuối, 35.000 đồng/đòn bánh tét nhân đậu xanh-thịt, 37.000 đồng/đòn bánh tét lá cẩm đậu đen, 12.000 đồng/phần bánh ít trần. Khách hàng chỉ cần gọi điện thoại đến đặt hàng, nhân viên của công ty này sẽ giao hàng đến tận nơi theo đúng yêu cầu.

Tân trang, làm đẹp: đến tận nơi, kèm khuyến mãi

Không chờ khách đến tận nơi, năm nay đa số các doanh nghiệp thực hiện thiết kế, bảo trì, sửa chữa, vệ sinh nhà cửa thời vụ đều thực hiện chiêu thức marketing bằng cách cho nhân viên tiếp thị đến từng nhà vào những ngày nghỉ để mời chào. Giá cả cũng vừa phải, không cao so với ngày thường như: vệ sinh máy lạnh 40.000 đồng/máy; dọn dẹp nhà cửa 20.000 đồng/giờ, làm đường ống nước 120.000 đồng/lần, dán đề-can điện thoại 10.000 đồng/cái, dán keo xe 160.000 đồng/chiếc… may rèm kiểu đóng lỗ giá 35.000 đồng/m, may rèm kiểu xếp ly nổi giá 25.000 đồng/m.

Không đông khách như mọi năm nhưng các thẩm mỹ viện, beauty salon hiện cũng khá rộn rịp, nhất là các dịch vụ như nối tóc, nối mi, phun, thêu chân mày, duỗi nhuộm tóc, làm móng… với các chương trình giảm giá từ 10% đến 20%. So với mọi năm, các dịch vụ tân trang, làm đẹp năm nay đều có giá mềm hơn do các địa điểm mới rở rộ khá nhiều, dù giá các loại mỹ phẩm và phụ trang làm đẹp đều tăng. Các điểm dịch vụ vẫn rất lạc quan vào thị trường trong những ngày cận tết dù kinh tế có khó khăn