Sôi động thị trường ôtô cũ

Giá chỉ bằng nửa xe mới

Khác hẳn với không khí nhiều tháng trước, thị trường xe cũ bắt đầu được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Nguyên nhân là trong thời điểm cuối năm, giá cả xe cũ rẻ hơn xe mới khá nhiều, chỉ với số tiền bằng 2/3, thậm chí là 1/2 của xe mới đã có thể sở hữu một chiếc ôtô đời mới với bề ngoài bóng loáng. Ngoài ra, khách hàng chỉ mất khoảng 5%-10% thuế trước bạ và một khoản phí nhỏ để làm thủ tục sang tên.

Theo khảo sát tại một số điểm bán xe cũ trên đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM, những loại xe như Prado, BMW 745 hút khách thuộc giới thượng lưu. Trong khi đó, những khách ít tiền hơn hay chọn các dòng xe liên doanh như Toyota Altis, Camry hay Ford Laser... Các xe này dù gọi là đã qua sử dụng nhưng nhìn bề ngoài vẫn bóng loáng như chưa hề lăn bánh.

“Độ” lại xe cũ để đáp ứng nhu cầu của nhiều người tiêu dùng.

Anh Trần Anh Tuấn, một chủ salon xe trên đường An Dương Vương, cho biết lượng xe cũ bắt đầu bán rất chạy, thậm chí có thời điểm bán được 3-4 chiếc/ngày, tăng nhiều hơn so với mọi năm. Còn theo anh Trọng Phúc, chủ một gara khác, do được hỗ trợ thuế giá trị gia tăng 50% và thuế trước bạ 50% từ nay đến ngày 31-12-2009 nên thị trường ôtô sản xuất trong nước ngày càng khan hàng. Nếu bây giờ đăng ký mua xe của một số hãng thì phải đến giữa năm 2010 mới có. Vì vậy, nhiều người chuyển qua mua ôtô cũ khiến thị trường sôi động hơn sau một thời gian im ắng. Anh Phúc cho biết tại tiệm của anh đang có hàng chục khách nhờ tìm xe cũ, có khách còn sẵn sàng đặt cọc trước nhưng nhiều chủ tiệm không dám hứa vì không có xe để bán.

Không chỉ với các chợ xe, thực tế thị trường giao dịch tìm mua xe cũ cũng trở nên khá sôi động trên các trang web giao dịch mua bán xe cũ. Những loại trang web này cũng xuất hiện khá rầm rộ trong khoảng 2-3 tháng nay. Những trang web như muabanxecon.com, choxebonbanh.com, choxetructuyen.com... cũng thu hút được lượng lớn khách hàng đăng ký thông tin tìm xe.

Mua xe tốt cũng không dê

Mặc dù thị trường xe cũ khá sôi động nhưng thực tế để có một chiếc xe cũ ưng ý cũng không phải chuyện dễ. Ngoài một số xe cửa hiệu uy tín, vẫn có một lượng lớn xe cũ kém chất lượng được “độ” lại để bán.

Theo anh Bùi Thanh Hùng, một khách hàng đang tìm mua xe cũ tâm sự: “Mình đang chuẩn bị mua một chiếc taxi thanh lý, xe này mới chạy từ 2007 nhưng cứ sờ sợ vì không ít trường hợp “không biết” nên lâm nạn, giờ phải đi rảo hết mấy cửa hiệu xem lại”.

Còn theo lời kể của anh Trung (quận 7), đang chờ tút lại xe, anh vừa mua được chiếc xe cũ hiệu Toyota 1.8 với giá gần 400 triệu đồng. Thế nhưng anh phải mất gần sáu tháng rong ruổi trên các trang web, chủ yếu là loại xe bình dân có giá khoảng 200 đến 400 triệu đồng/chiếc. Phần lớn những xe này đều trái ngược với những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng. Đến khi tìm được một chiếc xe chính chủ anh mới an tâm.

Theo một thành viên của Diễn đàn ôtô Sài Gòn, hiện nay có rất nhiều “mánh” bán xe không tốt nên việc chọn được chiếc xe đúng thực trạng rất khó. Thế nên muốn mua một chiếc xe cũ ưng ý, người mua phải biết rõ tình trạng xe như thế nào. “Đối với nhiều người, nếu không rành thì mua xe cũ chẳng khác gì đánh cược. Nếu may mắn khách hàng sẽ có được chiếc xe ưng ý, nếu không họ sẽ gặp phải vô số những phiền toái” - anh Hoàng Hải, một dân chơi xe, cho biết.

NHƯ VŨ