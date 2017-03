Sôi động thị trường xe máy tay ga

Đua nhau mở rộng quy mô sản xuất





Thị trường xe máy Việt Nam được coi là rất tiềm năng, đặc biệt là xe tay ga. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt công ty, tập đoàn công bố mở rộng sản xuất, nâng sản lượng xe và thành lập liên doanh sản xuất xe máy mới.



Qua nghiên cứu và đánh giá nhu cầu của dòng xe tay ga cao cấp, tháng 4/2011, Piaggio - thương hiệu xe danh tiếng của Italy tiếp tục động thổ nhà máy thứ hai tại Vĩnh Phúc để nâng công suất sản xuất từ 100.000 lên 300.000 xe máy/năm vào giữa năm 2012.

Sản xuất xe Vespa tại nhà máy Piaggio VN. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Với dự án mới này, Tập đoàn Piaggio củng cố vị trí là tập đoàn kinh tế lớn nhất của Italia đầu tư tại châu Á và đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của Piaggio tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời quyết định đưa trụ sở chính về Việt Nam hoạt động.



Chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 7/2011, liên doanh sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam (chiếm trên 60% thị phần) là Công ty Honda cũng công bố đầu tư 120,5 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất xe máy thứ ba tại tỉnh Hà Nam, nâng công suất sản xuất lên 2,5 triệu xe/năm.



Theo Honda, việc mở rộng năng lực sản xuất nhằm tăng công suốt tối đa các nhà máy, liên tục cung cấp những sản phẩm xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với khách hàng Việt Nam, cũng như giải quyết sự mất cân bằng giữa cung-cầu của xe máy Honda, tránh tái diễn tình trạng “sốt” xe “sốt” giá trong thời gian qua.









Mặc dù nhà sản xuất đến từ Italy đã sản xuất xe Piaggio ở Việt Nam, nhưng với tham vọng của mình, giữa tháng 8, Công ty HP Motorcycle của Italy và Tập đoàn Việt Hàn cũng ký bản ghi nhớ thành lập liên doanh sản xuất và lắp ráp xe máy tại Việt Nam, đồng thời ra mắt 3 sản phẩm xe máy nhập khẩu nguyên chiếc mang nhãn hiệu Hupper.



Theo Việt Hàn, với việc ký bản ghi nhớ này, hai bên sẽ sớm thảo luận các điều kiện, điều khoản cụ thể để liên doanh ra đời trong thời gian sớm nhất - giữa năm 2012…



Liên tiếp ra mắt nhiều sản phẩm mới



Cùng với việc các liên doanh mở rộng quy mô sản xuất, chỉ hơn một tháng qua, thị trường xe ga cỡ trung dành cho nữ đang đặc biệt sôi động, khi hàng loạt sản phẩm mới được tung ra thị trường. Đa phần những mẫu xe này đều được trang bị đầy đủ những yếu tố vốn chỉ có trên xe tay ga cao cấp như phanh CBS, khoá điện tử, hệ thống phun xăng điện tử EI, IC thông minh, kèm theo hàng loạt những công nghệ tiên tiến nhất của các hãng và kiểu dáng hiện đại hơn.

Không chịu thua kém “đàn anh đồng hương”, giữa tháng 8/2011, liên doanh sản xuất xe có thị phần thứ hai sau Honda là Yamaha với khoảng 1 triệu xe bán ra tại Việt Nam trong năm 2010 (Honda là 1,9 triệu xe) cũng dự kiến sẽ đầu tư hơn 26 triệu USD để tăng 50% công suất công suất lắp ráp xe máy hiện có lên mức 1,5 triệu xe/năm ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những chiến lược phát triển thị trường trọng điểm của Yamaha Motor ở Việt Nam và Ấn Độ.Mặc dù nhà sản xuất đến từ Italy đã sản xuất xe Piaggio ở Việt Nam, nhưng với tham vọng của mình, giữa tháng 8, Công ty HP Motorcycle của Italy và Tập đoàn Việt Hàn cũng ký bản ghi nhớ thành lập liên doanh sản xuất và lắp ráp xe máy tại Việt Nam, đồng thời ra mắt 3 sản phẩm xe máy nhập khẩu nguyên chiếc mang nhãn hiệu Hupper.Theo Việt Hàn, với việc ký bản ghi nhớ này, hai bên sẽ sớm thảo luận các điều kiện, điều khoản cụ thể để liên doanh ra đời trong thời gian sớm nhất - giữa năm 2012…



Lâu nay người tiêu dùng Việt Nam thường quan niệm đi xe tay ga tốn kém hơn xe số, đặc biệt là các dòng xe “ăn” nhiều nhiên liệu như Yamaha hay SYM. Ngày 30/8, hãng Yamaha đã ra mắt mẫu xe tay ga Nozza 115 cc dành cho phái đẹp với kiểu dáng khá mềm mại, trẻ trung với những chi tiết như đèn pha, mặt đồng hồ, yếm trước thiết kế đơn giản nhưng thanh thoát.



Điểm đáng chú ý ở mẫu xe này là được trang bị động cơ phun xăng điện tử FI, tiêu thụ nhiên liệu 1,92 lít xăng/100 km. Đây là sản phẩm đầu tiên của Yamaha có trang bị công nghệ này và được coi là đối thủ của Honda Lead, SYM Attila.

Để chứng tỏ không thể đứng ngoài cuộc đua, ngay sau khi Nozza trình làng, ngày 7/9, Công ty Honda Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe tay ga Honda Vision 110 cc, được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (PGM - FI), hệ thống phanh kết hợp, khoang chứa đồ lớn, lốp không săm…



Điểm đáng chú ý ở mẫu xe này là Honda đã tích hợp các công nghệ mang tính đột phá trong động cơ, nhờ đó Honda Vision có mức tiêu hao nhiên liệu 62,5 km/lít xăng, tiết kiệm đến 23,5% so với các dòng xe cùng loại của Honda.



Đặc biệt, theo đánh giá của giới kinh doanh, điều gây ấn tượng nhất của mẫu xe này không chỉ là kiểu dáng, công nghệ và tiết kiệm nhiên liệu mà còn có mức giá rất cạnh tranh (28,5 triệu đồng) nếu so sánh với phiên bản nhập khẩu của chính dòng xe này đang bán với giá 40 triệu đồng và so với các đối thủ Yamaha Nozza hay SYM Attila cả về thương hiệu lẫn giá bán.



Không ra sản phẩm mới, nhưng Piaggio Việt Nam cho biết sẽ bổ sung thêm ba màu mới là xanh đậm và màu bạc cho Vespa LX, trong khi Vespa S được bổ sung thêm màu xanh rêu.



Những sản phẩm mới này sẽ có mặt tại tất cả các đại lý của hãng trên toàn quốc trong tháng 9 với giá không thay đổi so với những sản phẩm trước đó. Xen giữa các đại gia trên là thương hiệu xe máy Sachs Bikes của Đức với mẫu Amici 125 cc nhập khẩu từ Trung Quốc có giá bán 40 triệu đồng; động cơ là loại chế hòa khí, xi-lanh đơn, tiêu thụ khoảng 2,8 lít xăng/100 km.



Sachs Bikes có thiết kế đơn giản, pha lẫn chút cổ điển và hướng hoàn toàn đến nữ giới, trang bị thêm công tắc ngắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu khi dừng lại quá 15 giây nên Amici cũng được doanh nghiệp nhập khẩu coi là đối thủ cạnh tranh không tồi đối với Yamaha Nozza…



Qua đó, có thể thấy, thị trường xe máy trong nước đã có sự dịch chuyển trong thị hiếu của người tiêu dùng và cả sự đầu tư của nhà sản xuất từ xe số sang xe tay ga. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này vẫn chủ yếu là của các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi đó các doanh nghiệp trong nước thì vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể.



Theo thống kê của Hiệp hội Ôtô-xe máy-xe đạp Việt Nam, hiện cả nước có 56 doanh nghiệp xe máy 100% vốn trong nước đang hoạt động, chỉ có từ 5 đến 10 doanh nghiệp đang hoạt động thực sự.

Sachs Bikes có thiết kế đơn giản, pha lẫn chút cổ điển và hướng hoàn toàn đến nữ giới, trang bị thêm công tắc ngắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu khi dừng lại quá 15 giây nên Amici cũng được doanh nghiệp nhập khẩu coi là đối thủ cạnh tranh không tồi đối với Yamaha Nozza…



Các doanh nghiệp xe máy trong nước đang đứng trước những khó khăn rất lớn khi phải cạnh tranh với các liên doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ hiện đại, quy mô sản xuất lớn, thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường.

(Theo Vietnam+)