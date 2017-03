Sớm khắc phục, hạn chế tâm lý “đô la hóa”

“Đô la hóa” nhiều giao dịch

Tại hầu hết công ty du lịch ở TPHCM, giá các tuyến du lịch nước ngoài đều được tính bằng USD. Ngày 25-6, chúng tôi đến Công ty Du lịch V. trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) để tìm hiểu. Với yêu cầu cần đi Thái Lan, một nhân viên của V. đưa cho chúng tôi tờ giới thiệu tuyến Pattaya-Bangkok 5 ngày 4 đêm với giá trọn gói 379 USD/người.

Khi chúng tôi nói không có USD, hãy quy ra tiền đồng thì nhân viên này tính theo tỷ giá 17.609 đồng/USD, trong khi đó tỷ giá niêm yết bán ra chính thức của các ngân hàng trong ngày này là 16.453 đồng/USD.

Tương tự, tại Công ty Du lịch B. trên đường Lý Tự Trọng, nếu khách muốn trả bằng tiền đồng thì sẽ quy đổi theo tỷ giá 18.050 đồng/USD! Càng ở khu vực trung tâm TPHCM, chuyện “sính” USD càng phổ biến. Tại một trung tâm vàng bạc đá quý trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) chúng tôi bắt gặp nhiều người trả tiền món trang sức bằng USD. Khi thấy thái độ ngạc nhiên của chúng tôi, cô bán hàng xởi lởi: “Ở đây ai trả tiền gì cũng được hết. Nếu muốn trả bằng USD thì sẽ tính theo giá trên thị trường”. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm ở các con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… đều vui hơn khi khách trả tiền bằng USD.

Ở các cửa hàng buôn bán xe máy dọc đường Lý Tự Trọng (quận 1), An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương (quận 5)…, những loại xe cao cấp như Piaggio, Spacy, SH, Dylan… đều được chào giá bằng USD. Và tất nhiên, nếu khách không có USD và muốn trả bằng tiền đồng thì người bán sẽ quy đổi USD theo tỷ giá thị trường tự do, do vậy, người mua xe sẽ phải trả nhiều hơn so với tỷ giá chính thức.

Một chủ cửa hàng xe máy trên đường Lý Tự Trọng thổ lộ: “Tui nhập xe về bằng USD thì bán ra theo giá USD mới chắc ăn!”. Bên cạnh xe máy, các sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử đều niêm yết giá bán theo USD. Tại cửa hàng H. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), trong một ngày khi tỷ giá là 16.621 đồng/USD nhưng khách mua hàng phải trả tiền đồng với tỷ giá là 17.999 đồng/USD. USD cũng được dùng làm thước đo để định giá những bất động sản cao cấp. Hầu như những căn hộ cao cấp hay biệt thự mới đều được bán bằng USD.

Cân nhắc khi giao dịch bằng USD

Tình trạng “đô la hóa” các giao dịch kinh tế ở nước ta là chuyện không mới. Ngay từ năm 2005, Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ngoại hối quy định mọi giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam đều phải sử dụng tiền VNĐ. Sau đó, ngày 28-12-2006, Chính phủ có Nghị định số 160/2006/NĐCP hướng dẫn thực hiện pháp lệnh trên.

Tiếp đó, ngày 4-7-2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của tiền VNĐ nhằm khắc phục tình trạng “đô la hóa”. Đề án này đã được NHNN phối hợp với nhiều bộ ngành triển khai và bước đầu đã có tác dụng. Tuy nhiên, từ cuối quý 2-2008, khi tỷ giá VNĐ/USD biến động thất thường, thì hiện tượng “đô la hóa” lại bùng phát.

Và dù cho ngày 10-4-2008 NHNN có Quyết định số 09 về quản lý hoạt động cho vay ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú nhưng tình hình vẫn không “thuyên giảm”. Theo báo cáo của Chi nhánh NHNN TPHCM, trong 5 tháng đầu năm nay, doanh số thu đổi ngoại tệ trên địa bàn đạt 1,057 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu giảm từ các bàn đại lý, riêng doanh số tháng 5 giảm 39% so với tháng 4. Trong khi đó, nhu cầu USD tại các ngân hàng thương mại tăng vọt do hoạt động nhập khẩu tăng mạnh. Do vậy, các doanh nghiệp (DN) phải chấp nhận mua USD bằng tiền mặt trên thị trường tự do rồi đem bán lại cho ngân hàng, sau đó ngân hàng lại bán lại USD cho chính DN đó để DN thanh toán tiền mua hàng cho đối tác nước ngoài!

Theo GS-TS Hồ Đức Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển (ĐH Kinh tế TPHCM), USD “phổ biến” là chuyện gần như ta phải chấp nhận vì USD là đồng tiền mạnh, kinh tế nước ta lạm phát, tâm lý người dân thích xài USD trong khi các chính sách tài chính và quản lý tiền tệ của ta còn nhiều bất cập, thiếu tầm nhìn nên không ngăn chặn được tình trạng này. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do sức mạnh nền kinh tế ta còn yếu, ta phải nhập khẩu nhiều trong khi hiệu quả đầu tư và sản xuất còn nhiều hạn chế. “Đô la hóa” rõ ràng là gây thiệt hại đáng kể cho người dân và DN khi thanh toán tiền mua hàng hóa. Theo các chuyên gia tài chính, “đô la hóa” làm gia tăng nạn đầu cơ, làm méo mó cung cầu ngoại tệ….

Trước tình hình đó, mới đây NHNN cho biết sẽ có các biện pháp thu hút số ngoại tệ trôi nổi vào hệ thống ngân hàng, xóa bỏ các chính sách tiền tệ gây tâm lý “đô la hóa”, tiến dần đến bãi bỏ việc niêm yết, định giá, thanh toán bằng ngoại tệ… NHNN cũng khuyến nghị người dân và DN không nên nắm giữ ngoại tệ nếu không có nhu cầu, cần cân nhắc trong giao dịch để tránh thiệt hại.