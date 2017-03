Sống chết mặc nhà đầu tư

Cụ thể như sáng ngày 4-3 đã xảy ra nghẽn mạch mạng tại một số sàn giao dịch vàng Ngân hàng Á Châu khiến nhà đầu tư không thể đặt lệnh. Đặc biệt, trước đó cũng đã xảy ra các trường hợp tương tự.

Đại diện ngân hàng trên cho hay nguyên nhân các sự cố trên là do thị trường vàng thế giới trong ngày có nhiều biến động, nhà đầu tư trong nước đặt lệnh giao dịch rất lớn khiến hệ thống mạng bị chậm. Còn theo chuyên gia tin học, vấn đề nghẽn mạng trên có thể do nguyên nhân từ ISP cung cấp dịch vụ đường truyền, ngoài ra cũng có khả năng là do hacker làm gián đoạn sự thông suốt của hệ thống mạng. Chỉ cần một cuộc tấn công theo dạng DoS quy mô nhỏ cũng đủ làm hệ thống tê liệt trong khoảng thời gian nhất định.

Thế nhưng chuyện xác định nguyên nhân thì còn đang làm rõ nhưng một điều đáng nói là nạn nhân của các vụ nghẽn mạng trên không phải là ngân hàng mà chính là các nhà đầu tư. Sau sự cố nghẽn mạng, một nhà đầu tư kêu trời “Thật không hiểu tại sao sự cố lại cứ đến nhằm ngay lúc cơ hội kiếm lời thế này?!”.

Xét theo mức độ thiệt hại thì không thể tính hết, thế nhưng nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì trước đó họ đã từng ký cam kết: “Trường hợp xảy ra sự cố tắt mạng hay sập mạng nhà đầu tư không được khiếu nại”. Dĩ nhiên cam kết là cam kết nhưng nếu các ngân hàng không có sự chuẩn bị tốt về hệ thống, cứ để xảy ra nghẽn mạng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì hậu quả các nhà đầu tư chịu là điều quá bất công.