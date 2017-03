Sông Đà Đất Vàng nợ nhân viên 10 tháng lương

Theo phản ánh của người lao động, từ tháng 3 đến tháng 9, công ty chỉ tạm ứng lương chứ không thanh toán hết 100%. Song từ tháng 9 tới nay, công ty ngừng luôn phần tạm ứng. "Tết sắp đến nhưng tiền lương trong năm còn chưa nhận đủ, chưa dám nói tới thưởng, thậm chí công ty còn yêu cầu nhân viên hoàn trả lại tiền thưởng Tết năm ngoái", một nhân viên cho biết.



Ngoài ra, hơn một năm nay, công ty không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cán bộ công nhân viên không có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thuyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cũng thừa nhận mỗi tháng tạm ứng cho nhân viên chừng 30-50% tổng thu nhập. "Công nợ hàng chục tỷ đồng chưa đòi được, trong khi hoạt động kinh doanh bất động sản bị đình đốn do kinh tế khó khăn, nên tài chính thiếu hụt", ông giải thích. 6 tháng qua, công ty giảm biên chế một nửa, hiện còn chưa tới 20 nhân viên làm việc.



Theo ông, tổng số tiền lương công ty còn nợ nhân viên dưới 1 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp vài trăm triệu đồng. Hiện tại, doanh nghiệp đang xoay sở bằng mọi nguồn có thể. Ngoài việc hối thúc con nợ, công ty còn huy động vốn từ chính cổ đông, cán bộ công nhân viên... để đủ khả năng thanh toán phần lương còn nợ cho người lao động trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 9. Riêng tiền lương những tháng cuối năm, công ty khất sang năm sau.



Về thưởng Tết, ông dự kiến bồi dưỡng cho nhân viên khoảng vài trăm nghìn đồng. Công ty nghỉ Tết từ đầu tuần tới, do thời điểm này cũng không có việc để làm.



Năm nay, Công ty cổ phần Sông Đà Đất Vàng chỉ hoàn thành 3% kế hoạch đề ra, do khó khăn phải đối mặt còn hơn cả dự báo đưa ra ban đầu. Tập đoàn Sông Đà sở hữu 5% cổ phần doanh nghiệp này, Công ty cổ phần Sông Đà 10 sở hữu 10%, bản thân ông Chủ tịch Nguyễn Văn Thuyết nắm 7% cổ phần.





Theo Bạch Hường ( VNE)