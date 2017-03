Sóng lớn trên thị trường vàng

Ngày 14-9, ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng, giá vàng tăng mạnh và sau đó chạm đỉnh 47,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong 10 tháng qua.

Bỏ xa giá vàng thế giới

Ngay khi mở cửa giao dịch đầu buổi sáng, giá vàng lập tức “phá thủng” mốc 47 triệu đồng/lượng. Liên tục các phiên sau đó giá vàng đều tăng. Gần 10 giờ, vàng SJC mua vào 47 triệu đồng/lượng, bán ra 47,4 triệu đồng/lượng. Như vậy so với chiều hôm trước (13-9), giá vàng đã tăng 950.000 đồng/lượng. Do tăng mạnh như vậy nên khoảng cách giữa giá vàng trong nước lại nhích xa thêm một chút so với giá vàng thế giới.

Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Vàng Việt Nam (VGB, TP.HCM), cho biết trong hai tuần qua, nếu giá vàng thế giới tăng một thì giá vàng trong nước tăng đến 1,2-1,5. Nguyên nhân chính là do giá thế giới. Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát ra thông điệp chi 40 tỉ USD mỗi tháng để mua nợ thế chấp cho đến khi thị trường lao động hồi phục ổn định, các nhà đầu tư trên thế giới kỳ vọng giá vàng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới nên đã mua vào. “Còn hai lý do khác là tâm lý nhà đầu tư đón đầu xu hướng, không chờ đến lúc giá lên mới đánh, cộng với nguồn cung không đủ cầu đã đẩy giá vàng trong nước cao và ngày càng xa rời giá vàng thế giới” - ông Hải nói thêm.

Giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới gần 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: NS

Nhớ lại khoảng cuối tháng 9-2011, giá vàng trong nước cũng cao hơn giá vàng thế giới 3-4 triệu đồng/lượng. Để rút ngắn khoảng cách giá, đồng thời thỏa mãn sức mua của thị trường, đầu tháng 10-2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép năm NH và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bán vàng bình ổn ra thị trường. Ngay sau đó, khoảng cách giá vàng trong nước và giá vàng thế giới được rút ngắn đáng kể.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, giá vàng trong nước cứ mỗi ngày nhích lên một chút và đến nay sau gần một năm, khoảng cách ấy ngày càng rộng ra, có lúc lên tới 3 triệu đồng/lượng, gần bằng với mức năm 2011.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh SJC, cho biết xu hướng người mua vẫn nhiều hơn người bán. Riêng ngày hôm qua, lượng mua vào và bán ra gần như ngang nhau. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng lực mua vào mấy ngày vừa rồi chủ yếu là từ NH chứ không phải người dân.

Nên nâng lãi suất huy động tín chỉ vàng

Lý giải vì sao NH mua nhiều vàng, ông Trần Thanh Hải (VGB) nhận định tại thời điểm giá vàng 41-42 triệu đồng/lượng thì lãi suất huy động vàng chỉ 0,5% nhưng lãi suất cho vay là 13%-14%. Một số người cho rằng giá vàng khó có thể lên đến 45-46 triệu đồng/lượng nên đã bán vàng ra lấy VND để cho vay. Tuy nhiên, giá vàng hiện ở mức cao nên buộc một số NH phải mua vào cắt lỗ.

Một chuyên gia tài chính NH cho rằng có khá nhiều nguyên nhân để lý giải cho tình hình hiện nay. Thứ nhất, thị trường tài chính thời gian qua biến động làm cho một số người dân rút vàng kỳ hạn dài ra khỏi NH, buộc NH phải mua vàng để cân bằng trạng thái. Thứ hai, cũng trong thời gian qua, một số NH có hỗ trợ thanh khoản vàng cho nhau. Thế nên sau khi “cho đi” thì NH cũng phải mua về để cân bằng trạng thái. Thứ ba, một số NH đã bán vàng ra trong lúc giá thấp để lấy VND cho vay với lãi suất cao. Đến bây giờ giá vàng lên nhanh, tiền lãi VND không đủ bù đắp cho khoản lỗ từ giá vàng lên nên NH buộc phải cắt lỗ…

“Tuy nhiên, dù là nguyên nhân nào thì điều đó cũng cho thấy một số NH đang bị âm trạng thái vàng” - vị chuyên gia trên khẳng định.

Để giải quyết vấn đề này theo ông Trần Thanh Hải, cần phải nâng lãi suất chứng chỉ vàng lên cao nhằm thu hút lượng vàng gửi vào hệ thống NH. Song song đó NHNN có thể cho một số tổ chức, NH được phép mua bán vàng trên tài khoản và bán một phần dự trữ vàng trong kho ra để bình ổn thị trường. Như vậy sẽ thỏa mãn nguồn cầu và không sợ ảnh hưởng đến ngoại tệ, cũng như rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. “Tuy nhiên, giải pháp về lâu dài vẫn nên cho phép thành lập sàn vàng quốc gia để giá trong nước và giá thế giới liên thông nhau” - ông Hải nói thêm.

YÊN TRANG