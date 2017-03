Sóng ngầm tăng giá mới

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, nỗi lo lạm phát tăng mạnh trở lại vào những tháng cuối năm là hoàn toàn có căn cứ. Bất chấp tổng cầu tiêu dùng tăng chậm, chỉ số hàng tồn kho tăng cao và sức mua yếu, việc điều chỉnh một cách dồn dập giá cả các nguyên vật liệu thiết yếu cùng dịch vụ công cơ bản sẽ khiến cho nền kinh tế có nguy cơ đột ngột “sốt cao”.

Sẽ tiếp tục tăng

Nhiều tiểu thương tại chợ Gò Vấp, Hoàng Hoa Thám (TP.HCM) cho biết dù giá hàng hóa thiết yếu chưa tăng nhưng họ vẫn nhận thấy nguy cơ vì “có lúc nhân viên tiếp thị của một số hãng thông báo mặt hàng sắp tăng giá, có lúc lại khuyến mãi tặng kèm sản phẩm nên giá giảm xuống”. Trong khi đó, các siêu thị thông báo đã nhận được đề nghị tăng giá của nhiều nhà cung cấp với mức tăng 10%-15%. Nguyên nhân mà các nhà cung cấp đưa ra chủ yếu là giá nguyên vật liệu đầu vào tăng.

“Tăng giá là việc chẳng đặng đừng vì từ đầu năm đến nay sức mua ở thị trường nội địa, xuất khẩu đều giảm hơn 20%. Tuy nhiên, giá chỉ tăng trong mức độ nào đó chứ doanh nghiệp (DN) không thể áp hoàn toàn chi phí tăng vào giá bán sản phẩm được. Ai cũng muốn mình có mức giá tốt nhất để cạnh tranh, gắn bó lâu dài với khách hàng” - vị đại diện trong ban lãnh đạo một công ty chế biến hàng thực phẩm xuất khẩu ở TP.HCM chia sẻ.

Còn ông Lương Vạn Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Hóa phẩm Mỹ Hảo, cho biết dù doanh số đã giảm 10%-15% so với cùng kỳ năm 2011 nhưng DN vẫn cố gắng giữ giá, cam kết bình ổn hết năm nay. “Thời điểm này DN nào tăng giá là xem như mất lợi thế” - ông Vinh nhấn mạnh.

Trong khi người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu thì DN phải cân nhắc việc tăng giá bán. Ảnh: TÚ UYÊN

Trao đổi với chúng tôi, cả hai chuyên gia kinh tế là ông Lê Đăng Doanh và bà Phạm Chi Lan đều có chung nhận định: Từ nay đến cuối năm, giá hàng hóa chắc chắn sẽ tiếp tục tăng.

Theo bà Phạm Chi Lan, tuy lạm phát có thể dừng ở mức 7%-8% nhưng đối với các DN vẫn còn khó do giá đầu vào tiếp tục lên cao. Bên cạnh chỉ số lạm phát, chỉ số tồn kho cũng không hề kém cạnh. Tính đến cuối tháng 8, chỉ số tồn kho là 21%. Dù thấp hơn so với mức hồi đầu năm (35%) nhưng đó là do một số DN lớn ngừng hoạt động, hàng tồn kho được giải tỏa bớt chứ không phải do nhịp độ kinh doanh đã trở lại bình thường. Thêm vào đó, suốt những tháng vừa qua, số DN đóng cửa giải thể tiếp tục tăng, trở lại ngưỡng tương đương năm 2011 với con số 50.000 DN. Ngay cả những DN đang hoạt động cũng chỉ là cầm chừng, công suất giảm 20%-30% so với trước.

“Giải tỏa” chứ đừng “chồng” thêm

Với tình hình trên, chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng mặc dù bình ổn kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là mục tiêu quan trọng trong năm, tiến tới ổn định những tháng đầu năm 2013 nhưng Chính phủ cũng cần phải đảm bảo tăng trưởng ở một mức độ nhất định.

Để giúp DN giảm bớt khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, Nhà nước cần tăng tín dụng kết hợp giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho DN giảm giá sản phẩm; đồng thời tăng thu nhập cho người tiêu dùng để tăng sức mua. Đặc biệt, Chính phủ không thể để các ngành nhân chuyện năm nay lạm phát tương đối thấp nên cứ đòi bơm giá lên. Việc tăng giá xăng dầu cũng có một phần lớn tâm lý là lạm phát đang thấp nên có thể tăng giá mà không gây ảnh hưởng nhiều. “Việc chỉ tính riêng góc độ lạm phát để cho phép tăng giá theo tôi là không hợp lý. Chúng ta phải tính đến sự đình trệ kinh doanh của nhiều khu vực DN và tìm cách làm sao đưa nền kinh tế vượt lên tình trạng đó chứ không phải chỉ chăm chăm vào mỗi yếu tố lạm phát cao” - bà Phạm Chi Lan nhấn mạnh.

Không chỉ có sản phẩm hàng hóa, thời gian qua giá cả các dịch vụ an sinh xã hội thiết yếu phục vụ đời sống như y tế, giáo dục… cũng không đứng yên (chỉ số giáo dục tháng 9 tăng cao đã góp phần kéo lạm phát cao hơn). Do đó, theo bà Phạm Chi Lan, việc cần làm là nhanh chóng tháo gỡ khó khăn chung cho DN, cho người dân chứ không phải chồng khó khăn lên cho họ bằng cách tăng giá, tăng thuế, tăng phí...

Mới đây, Nhà nước có chỉ thị các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ các loại giá, phí hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như y tế, giáo dục, nước sinh hoạt... và giá cả các loại hàng hóa nguyên liệu sản xuất đầu vào. Chỉ thị này được chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định là thể hiện quyết tâm trong việc đảm bảo giá cả ổn định. Tuy nhiên, ông cho rằng đối với nền kinh tế, như vậy thôi chưa đủ, chưa bảo đảm được giá cả sẽ tuân theo mệnh lệnh hành chính mà cần có các biện pháp cụ thể được thực hiện trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, cũng theo ông Lê Đăng Doanh, nếu lượng hàng hóa trong chương trình bán hàng bình ổn dồi dào có thể sẽ tạo nên tác động tốt, góp phần hạn chế việc tăng giá ngoài thị trường. “Tôi thấy TP.HCM đã có sự nỗ lực đáng hoan nghênh khi đưa hàng Việt bình ổn đến tận vùng sâu vùng xa, các khu chế xuất, khu công nghiệp... giúp cho người tiêu dùng mua được hàng hóa chất lượng với giá cả phù hợp” - ông Doanh chia sẻ.

TÚ UYÊN