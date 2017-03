Sốt giá đường cuối năm

13 doanh nghiệp được chọn tham gia bình ổn thị trường Tết Canh Dần: Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra), Vissan, Cầu Tre, Công ty thực phẩm công nghệ Sài Gòn, Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố (Saigon Co.op), Công ty lương thực TP HCM, Vinh Phát, Huỳnh Gia Huynh Đệ, Phú An Sinh, Thành Thành Công, Ba Huân, Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt. 8 nhóm mặt hàng bình ổn ở TP HCM: gạo-nếp (9.000 tấn), đường cát trắng (4.100 tấn), dầu ăn (1.500 tấn), thịt gia súc (8.000 tấn), thịt gia cầm (3.000 tấn), trứng gia cầm (25 triệu quả), thực phẩm chế biến từ thịt (3.000 tấn) và rau củ quả (2.000 tấn). Hiện các doanh nghiệp này đã chốt giá bán, thấp hơn 10% so với giá thị trường, áp dụng cho đến ngày 15/3. Ngoài đường, TP HCM còn thực hiện bình ổn giá 7 mặt hàng thiết yếu khác. Điểm mới của chương trình bình ổn năm nay là việc can thiệp thị trường khi có xáo động không chỉ ở các điểm treo băng rôn "tham gia chương trình bình ổn hàng hóa dịp Tết Canh Dần". Huỳnh Gia Huynh Đệ và Ba Huân cho biết sẽ dùng xe lưu động cung ứng hàng ở cả những nơi không tham gia bình ổn nhưng có hiện tượng sốt giá và bán với giá đăng ký bình ổn. Theo Sở Công thương TP HCM, doanh số bán hàng cũng như sức mua ở địa bàn được dự báo sẽ tăng 30% so với Tết năm ngoái.