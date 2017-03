Sốt hàng 'tình yêu'

Ghi nhận của PV, không khí thị trường hoa và quà Valentine tại TP HCM đã "nóng" dần lên từ giữa tuần. Trong khi hoa tươi bắt đầu điệp khúc tăng giá thì mặt hàng quà tặng bước vào giai đoạn ồ ạt tung hàng. Tại các cửa hàng quà tặng lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng quận 3, Nguyễn Tri Phương quận 10, Pasteur quận 1, quà tặng cho các cặp tình nhân đã xuất hiện đầy trên kệ hoặc trưng bày nghệ thuật sao cho bắt mắt nhất.



Quà tặng đôi được liệt vào nhóm hàng chủ đạo của mùa Valentine năm nay. Nhẫn, dây chuyền, gối, móc khóa, ly đôi bằng thủy tinh đổi màu, gối ôm hình viên kẹo đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng. Trong năm Tân Mão, nhiều nhóm hàng họ mèo như doremon, kitty, mèo mướp, tượng sành sứ, băng đô, dép bông hình mèo nhí nhảnh... cũng thi nhau xuất hiện.



Những quà tặng đặc trưng năm Tân Mão



Tại cửa hàng Chip Chip, ngoài nhóm hàng mới của năm 2011 là hàng loạt nhóm hàng quà tặng họ mèo, cửa hàng này còn có thú bông xinh xắn có chức năng ghi âm lời chúc tặng. Cửa hàng Hana có hàng mới là hoa hồng thật trong lọ thủy tinh có thể giữ tươi thắm trong 2 năm. Người được tặng sẽ ngắm nhìn đóa hoa thật tươi rất lâu, chứ không phải hoa bằng giấy, vải... Một hoa hồng loại này có giá khoảng 120.000-150.000 đồng, hai hoa trên 400.000 đồng, tùy vào kích cỡ cũng như số lượng hoa trong lọ.



Theo chủ cửa hàng lưu niệm Hana trên đường Pasteur, quận 1: "Đây là sản phẩm mới của mùa Valentine này. Do được bảo quản bằng chất liệu đặc biệt nên đóa hoa hồng thật vẫn tươi và giữ được vẻ đẹp thuần khiết trong suốt 2 năm".



Trong khi quà tặng ồ ạt tung hàng câu khách thì hoa tươi bắt đầu tăng giá dần từ ngày 10/2. Cụ thể, ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nơi bán sỉ hoa tươi lớn của TP HCM, hồng Đà Lạt được chào bán với giá 6.000 đồng. Có nơi hàng tươi hơn giá 7.000-8.000 đồng một hoa. Trong khi đó, ở các chợ lẻ đắt hơn, dao động 8.000-10.000 đồng một bông, đắt gấp đôi ngày thường và được dự đoán sẽ còn tăng cao hơn nữa vào cuối tuần này. Riêng các cửa hàng bán hoa tươi lẻ ở khu chợ Bến Thành quận 1, Lê Văn Sỹ quận 3, Phú Nhuận, giá hoa hồng tuyển loại 1, bán lẻ ngày 10/2 là 12.000 đồng một hoa.



Theo giới kinh doanh hoa tươi, lý do hoa tăng vì đợt Tết, hoa hồng khan hiếm do thời tiết lạnh không ủng hộ cho các nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt. Sau Tết lại gần kề ngày Valentine, nên giá hoa hồng chưa thể hạ nhiệt mà vẫn đứng ở mức cao.



Chị Thoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ phân bua. Ba hôm nay, chị đã nhận đơn đặt hàng với số lượng hàng trăm bông mỗi ngày do nhiều người lo ngại giá sẽ tăng đột biến trong ngày 13 và 14/2.



Đại diện Công ty cổ phần thế giới hoa tươi giải thích thêm, Valentine rơi đúng vào dịp sau Tết chỉ hơn một tuần nên các loại hoa khan hiếm hơn, trong khi các nhà vườn Đà Lạt lại không đủ số lượng lớn cung ứng cho thị trường. Mặc khác, 14/2 nhằm ngày đầu tuần và nhân dịp đầu năm mới, các cơ quan, doanh nghiệp... hoạt động bình thường trở lại nên nhu cầu tặng hoa bày tỏ sự yêu thương sau kỳ nghỉ Tết dài sẽ ở mức cao. Do vậy, sức mua dự kiến tăng hơn mọi năm, vị đại diện cho biết.



Các siêu thị không bỏ qua dịp Valentine để mở màn hàng loạt chương trình khuyến mãi dài ngày trong tháng 2. Hệ thống siêu thị Co.opMart tung chương trình khuyến mãi mang tên “Quà tặng tình yêu” để chào đón ngày lễ tình nhân. Chương trình giảm giá đến 40% những mặt hàng: chocolate, thời trang, thú nhồi bông, quà lưu niệm từ ngày 8 – 27/2. Các mặt hàng được giảm giá gồm: áo thun cặp nam nữ, gối bông hình thú, chocolate, đồng hồ, khung hình, quả cầu thủy tinh, quả cầu tuyết, trái tim.



Chào đón dịp lễ này, hệ thống siêu thị Big C tổ chức chương trình "Nhân đôi hạnh phúc" kéo dài trong 9 ngày, từ hôm 6 đến 14/02. Siêu thị này chuẩn bị sẵn hơn 100 mặt hàng đặc trưng cho dịp Valentine như : chocolate, áo đôi, hoa hồng…được giảm giá hoặc khuyến mãi quà tặng kèm theo, dành cho các đôi tình.



Nhiều quán cà phê, cửa hàng bánh tươi cũng nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân. Trong khi một số quán cà phê giữ bí mật đến phút chót để tạo niềm vui bất ngờ cho khách, thì có nhiều quán lên lịch những chương trình ca nhạc đặc biệt cho dịp Valentine. Không riêng gì Kinh Đô Bakery mà các cửa hàng bánh tươi khác như: ABC, Đức Phát, Hỷ Lâm Môn... đều cho ra mắt hàng loạt dòng sản phẩm dành cho các đôi tình nhân. Đó là những chiếc bánh kem đi kèm với hình ảnh lãng mạn như: nụ hôn nồng cháy, trái tim cách điệu, đôi tình nhân đang tay trong tay, hoa hồng...



Giới kinh doanh nhận định, thị trường Valentine sẽ bước vào giai đoạn cao điểm, nhộn nhịp nhất vào dịp cuối tuần này, tức ngày 12-13/2 vì lúc đó các bạn trẻ đã kịp trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ Tết dài. Đồng thời hai ngày thứ bảy và chủ nhật là dịp mọi người có nhiều thời gian để dạo chơi, chọn quà, dành thời gian riêng tư cho nhau.





Theo Vũ Lê - Bạch Hường (VNE)