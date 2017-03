Sự lựa chọn khó khăn

Biểu đồ giá BĐS luôn đi lên

Không chỉ là chuyện thiếu hàng hóa

Chỉ người nghèo là thiệt

Theo CẨM TÚ ( NĐT)



Nhà đầu tư bất động sản (BĐS) cũng như người có nhu cầu sở hữu một phần BĐS đô thị đều mong giá nhà đất giảm, thế nhưng thực tế sau mỗi lần tăng giá, hầu như chưa bao giờ giá BĐS đi xuống.Bốn năm trước, khi khu vực Dương Nội (Hà Tây) vẫn chỉ đang là khu đất “nằm trong vùng dự án” thì giá đất chuyển nhượng ở đây dao động từ 5 - 7 triệu đồng/m2. Ba năm sau, nhất là thời điểm diễn ra sự kiện sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, giá đất khu vực này tăng vọt gấp rưỡi, gấp đôi. Và đến thời điểm sau 1 năm trở thành đất thủ đô giá đã ở mức từ 19 - 36 triệu đồng/m2 (tùy khu vực); có những khu đất biệt thự giá còn cao hơn thế, ở mức 42 - 50 triệu đồng/m2. Đó là những mức giá BĐS được phát ra trên thị trường chuyển nhượng tự do. Và nói như một nhà đầu tư có thâm niên ở khu vực này, “trong 4 năm qua, chưa một lần giá đi xuống. Nếu vẽ biểu đồ cho đường đi của giá đất khu vực này sẽ là một hướng đi lên”.Giá BĐS liên tục tăng cao tại 2 đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM đang là một thực tế mà chính các chuyên gia, các nhà quản lý cũng đang có những cách nhìn nhận khác nhau. Trong một cuộc hội thảo về tình hình phát triển của thị trường BĐS mới đây, chuyên gia kinh tế - TS Lê Duy Hiếu - đưa ra nhận định rằng, giá nhà đất ở Việt Nam thuộc vào hàng cao nhất thế giới. Theo ông, cứ với tình trạng không kiểm soát được thị trường BĐS kiểu như hiện nay, người thu nhập thấp sẽ mãi không có cơ hội mua được nhà. Đã đến lúc phải dùng chính sách làm cho giá BĐS xuống thấp.Thế nhưng ở góc độ quản lý, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam lại nói rằng, giá BĐS của Việt Nam không cao đến mức đứng ở top đầu của thế giới mà chỉ ở hàng 19 - 20 thôi và còn rẻ hơn một số nước trong khu vực.Câu chuyện giá BĐS đô thị cứ ngày một tăng cao là một thực tế nhìn thấy. Theo đánh giá của Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng, nguyên nhân giá BĐS cao so với thu nhập và mức độ phát triển của nền kinh tế chủ yếu là do thiếu hàng hóa. Nhưng theo TS Lê Duy Hiếu, không đơn giản chỉ là chuyện giá cao có phải do đầu cơ hay không, mà vấn đề ở đây là mức giá đó có thích hợp hay không.Điều mà ông muốn đề cập chính là giá BĐS đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý. Và ở đây, đang có một nhóm lợi ích được hưởng lợi phần chênh lệch mà Nhà nước không điều tiết nổi. Hệ quả cuối cùng là, một thị trường giá BĐS ảo vẫn ngày một phình ra. Người dân có nhu cầu thực không thể mua nổi, trong khi đó, hàng loạt dự án chiếm đất vẫn để hoang, nhiều khu đô thị mới mọc lên với các căn hộ, khu biệt thự có chủ nhưng đóng im ỉm, không người ở.Các chuyên gia nhận định, mặc dù đã có những thay đổi cơ bản trong đền bù đất đai giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn còn nhưng kẽ hở gây ra sự méo mó về giá cả trên thị trường và làm nảy sinh tham nhũng trong công tác quản lý đất đai. Bởi lẽ, trong cơn sốt đất đai đô thị, mức chênh lệch quá lớn giữa đất đai được giao và giá thị trường đã khiến nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực kinh doanh BĐS vẫn lao vào kinh doanh đất đai. Họ lập dự án, rồi bằng mọi cách làm cho dự án được phê duyệt và cấp đất. Sau đó, khi được cấp với giá nhà nước, thường là đất nông nghiệp, với giá chỉ vài trăm ngàn đồng, các doanh nghiệp liền rao bán nền với giá gấp vài chục lần, lên tới hàng chục triệu đồng/m2 mặc dù họ chỉ phải bỏ một phần vốn ít ỏi vào san lấp mặt bằng.Xem xét dưới góc độ chi phí sản xuất, các chuyên gia đều khẳng định, giá BĐS có thể giảm xuống từ 30 - 50% so với giá hiện thời (tùy vị trí, chủng loại) mà nhà sản xuất chưa cần cải tiến công nghệ đã có lãi. Điều đó cũng có nghĩa là, hiện thời hàng loạt yếu tố làm tăng giá BĐS (dù nhìn thấy) vẫn chưa được khắc phục như: thiếu cân đối cung cầu, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, năng lực nhà đầu tư còn kém (nhiều nơi dựa trên cơ chế xin - cho) khiến dự án kéo dài tạo tiêu cực làm tăng chi phí...Tại nhiều cuộc hội thảo về phát triển thị trường BĐS gần đây, nhắm đến đối tượng là người thu nhập thấp, người dân có nhu cầu thực về nhà ở, các chuyên gia đều chỉ ra rằng, nếu không hạ được giá BĐS thì chủ trương phát triển nhà cho người có thu nhập thấp của Chính phủ sẽ gặp khó khăn, người có nhu cầu thực sẽ khó lòng tìm mua nhà và câu chuyện nóng lạnh trên thị trường sẽ vẫn tái diễn. Cuối cùng, chỉ người nghèo là phải gánh chịu - mất đất sản xuất, mất việc làm...