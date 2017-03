Sữa bột nghi nhiễm Salmonella không có ở Việt Nam

Do vậy, sản phẩm nói trên hiện không có mặt ở Việt Nam. Trước đó, Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong (CFS) nhận được thông báo của Ủy ban châu Âu về sữa bột dành cho trẻ nhỏ trên 12 tháng tuổi do Hà Lan sản xuất hiệu TwoBebes Growing-up milk 3 (hộp 900 g) xuất khẩu sang Hong Kong có thể nhiễm vi khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn có thể gây sốt, rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn, tiêu chảy. Nếu mắc phải trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ bị nặng hơn, thậm chí có thể tử vong.

TRẦN NGỌC