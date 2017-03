Sửa đổi Nghị định 55 về kinh doanh xăng dầu: Hạ giá xăng nếu giá thế giới giảm trên 3%

Ba phương án điều hành giá xăng dầu Theo Bộ Tài chính, khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới giảm làm giá thành xăng dầu giảm trên 3% trở lên thì doanh nghiệp phải hạ giá bán lẻ. Phương án 1: DN phải tham gia bình ổn giá ngay trước khi điều chỉnh giá. Nhà nước can thiệp trong trường hợp giá biến động bất thường. Các tỷ lệ tăng, giảm giá cơ sở so với giá bán lẻ hiện hành ở phương án này được tính theo các mức dưới 3%, từ 3%-12% và trên 12%. Ưu điểm: Thực hiện phương án này sẽ có lợi cho người tiêu dùng. Mức độ điều chỉnh nhẹ, nếu có tăng cũng không dẫn đến điều chỉnh giá giật cục. Nhược điểm: Nhà nước vẫn can thiệp hành chính vào kinh doanh của DN. Phương án 2: DN được điều chỉnh theo giá thị trường trong phạm vi đến 10%, nếu trên mức này thì chỉ được điều chỉnh mức độ, phần giá vốn biến động còn lại sẽ xử lý thông qua quỹ bình ổn giá. Thời gian giữa hai lần điều chỉnh tối thiểu là 20 ngày. Tương tự, tỷ lệ tăng, giảm giá cơ sở so với giá bán lẻ được tính theo các mốc từ 10% trở xuống, từ trên 10% đến 15% và trên 15%. DN phải trích quỹ bình ổn. Nếu giá vốn tăng trên 15% thì nhà nước mới công bố lùi trích quỹ. Ưu điểm: Giá trong nước sát với giá thế giới. Cơ chế điều hành công khai, minh bạch, DN chủ động điều chỉnh giá bán. Nhược điểm: Mức độ điều chỉnh khoảng 10%, dễ gây sốc, dễ gây tâm lý găm hàng chờ đợi cơ hội điều chỉnh giá, gây bất ổn thị trường. Phương án 3: DN được điều chỉnh giá theo thị trường trong phạm vi đến 7%, nếu trên mức này thì chỉ được điều chỉnh có mức độ, phần giá vốn biến động còn lại sẽ xử lý thông qua quỹ bình ổn giá. Tỷ lệ biến động được tính là dưới 7%, từ 7%-12% và trên 12%. Nhược điểm: Tần suất điều chỉnh không dày, việc điều chỉnh giá cố định dễ gây tâm lý chờ đợi giá có lợi, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường nếu không có những chế tài cụ thể. (Giá cơ sở là giá được xác định bởi giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, tỷ giá ngoại tệ, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức trước thuế, thuế giá trị gia tăng, phí xăng dầu, mức trích quỹ bình ổn giá...)