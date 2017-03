Sữa nước ngoài thiếu iốt vẫn bày bán tại Việt Nam

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam các thương hiệu này vẫn được bày bán.

Các sản phẩm bị thu hồi được sản xuất dành cho trẻ em từ 0 đến chín tháng tuổi nhưng có hàm lượng iốt thấp hơn tới 1/3 so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). “Điều này có thể ảnh hưởng tới chức năng của tuyến giáp khiến trẻ em có nguy cơ chậm phát triển trí não” - thông báo của Trung tâm an toàn thực phẩm Hong Kong, trực thuộc Cơ quan Thực phẩm và vệ sinh môi trường Hong Kong (FEHD) khẳng định.

Tại Việt Nam, ba nhãn hiệu sữa Meiji, Wakodo và Morinaga vẫn đang được bán công khai sau thông tin sản phẩm bị thu hồi tại Hong Kong. Hiện các cơ quan chức năng trong nước chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.

AT