Sửa sân bay: ‘Chết đứng’ nếu làm vào dịp lễ

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin trên số báo ngày 31-3 - “Sửa sân bay vào dịp cao điểm?”, dự kiến từ ngày 10-4 đến 25-6 sẽ hạn chế sử dụng đường cất, hạ cánh mỗi giờ để sửa chữa đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất. Gần 100 chuyến bay có thể bị cắt giảm mỗi ngày. gần một triệu hành khách không được đi máy bay trong thời gian hơn hai tháng sửa chữa sân bay.

hầu hết doanh nghiệp (DN) du lịch lữ hành đều lo ngại nếu sửa chữa sân bay vào dịp lễ, mùa cao điểm du lịch thì toàn ngành sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Quá gấp!

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt, cho biết nếu quyết định sửa sân bay vào dịp cao điểm thì DN rất thiệt hại. Hiện nay DN đã phải đóng tiền đặt cọc và giữ chỗ đặt vé máy bay với các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng… cho các tour trong dịp lễ dài ngày 30-4, 1-5 năm nay. Cắt giảm chuyến bay vào dịp cao điểm, đối với các hãng hàng không trong nước còn có cơ hội trả lại vé được chứ các tour nước ngoài, giữ chỗ ở các hãng bay quốc tế thì DN chỉ có mất tiền cọc, thậm chí bị phạt.

“Kinh doanh lữ hành du lịch chỉ trông chờ vào dịp cao điểm mùa hè, dịp lễ. Nếu kinh doanh ổn định thì doanh thu của DN du lịch thu về khoảng 15%, lợi nhuận ròng cũng chỉ 5%. Các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng họ nắm đầu cán còn các công ty du lịch lại nắm đằng lưỡi. Hủy tour vừa mất tiền vừa mất uy tín. Đối với ngành du lịch thì uy tín là yếu tố hàng đầu. Nếu bị hủy tour hoặc thay đổi lịch tour thì khách nước ngoài sẽ không hài lòng và ấn tượng xấu về dịch vụ du lịch của Việt Nam”. - ông Mỹ bày tỏ.

Khoảng một triệu hành khách có thể không được đi máy bay trong hai tháng sửa chữa sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUANG HUY

Cùng quan điểm, theo ông Trần Thế Dũng, Phó trưởng nhóm khuyến mãi kích cầu du lịch nội địa TP.HCM - trực thuộc Hiệp hội Du lịch TP.HCM, việc này ảnh hưởng đến các DN lữ hành rất nhiều. Các DN bị động trong sắp xếp tổ chức tour tuyến của mình. Ví dụ, theo kế hoạch, một số chuyến bay khởi hành đi sớm lúc 6 giờ sáng, nay giờ khởi hành chậm hơn, công ty du lịch phải cắt điểm tham quan hoặc rút ngắn thời gian tham quan dẫn đến việc tham quan các điểm gấp rút, dày đặc hơn. Điều này khiến du khách không hài lòng.

Bà Lê Thị Như Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình, cho rằng nếu dự kiến sửa chữa sân bay từ ngày 10-4 là quá gấp, DN sẽ thiệt hại không kể hết được. Bà cho rằng Cục Hàng không nên dời ngày sửa chữa sân bay, thông báo trước khoảng sáu tháng hoặc một năm để hãng hàng không lẫn DN có sự chuẩn bị. Như trước đây, việc sửa chữa sân bay Phú Bài (Huế) đã được thông báo trước rất lâu, các hãng không bán vé, DN du lịch cũng có thời gian tính toán các tour đến Huế.

Giá vé máy bay có thể tăng cao

Đại diện một hãng hàng không cho biết quyết định trên của hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh ảnh hưởng rất lớn đối với các hãng hàng không. Giá vé máy bay mùa hè này, nhất là dịp lễ 30-4, 1-5 chắc chắn sẽ tăng cao do các hãng không thể tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách (thường tăng gấp nhiều lần so với ngày thường). Các hãng hàng không đang tăng trưởng mạnh, kế hoạch bay mùa hè năm nay đang tăng khoảng 30% so với năm trước. Như vậy, nếu số lần cất, hạ cánh tối đa bị cắt giảm thì khả năng nhiều chuyến bay của hãng hàng không sẽ không được cấp phép bay trong khi lịch bay đã được mở bán từ trước. Điều đó cũng có nghĩa nhiều hành khách, nhất là hành khách bình dân, người lao động, học sinh, sinh viên không có cơ hội bay do vé giá tiết kiệm sẽ không còn.

Đại diện hãng này phân tích, với việc đóng cửa một đường băng để sửa chữa vào đúng mùa cao điểm, mỗi hành khách đi máy bay nộp lệ phí sân bay là 120.000 đồng, một triệu hành khách không được bay, sân bay sẽ thất thu 120 tỉ đồng, các hãng hàng không mất doanh thu khoảng 1.500 tỉ đồng, Nhà nước sẽ thất thu nhiều trăm tỉ đồng phí và thuế.

Sửa chữa vào mùa khô

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết việc sửa chữa tiến hành vào mùa khô, nếu làm mùa mưa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Hiện nay chuyến bay ngày càng tăng mà đường lăn lại tắc nghẽn, do là đường một chiều nên có máy bay lăn ra thì máy bay vào phải đợi. Cục phải mở rộng đường lăn, sân đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng thêm 46 vị trí đỗ, lăn hai chiều mới giúp làm giảm thời gian cất, hạ cánh các chuyến bay. Trong thời gian sửa chữa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hạn chế khai thác một đường băng. Bên cạnh phương án thi công cũng như bảo đảm an toàn bay đã được thống nhất, Cục đang làm việc với các hãng hàng không về phương án điều chỉnh giờ bay, cụ thể điều chuyển một số chuyến bay từ giờ cao điểm sang khung giờ thấp điểm. Các chuyến bay quốc tế sẽ được giữ cố định giờ bay do còn phụ thuộc vào đầu ra tại các sân bay nước ngoài.