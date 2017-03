Sữa Similac nghi nhiễm khuẩn được thu hồi

Trung Quốc ngưng nhập khẩu sữa bột từ New Zealand Ngày 4-8, Bộ trưởng Thương mại Tim Groser của New Zealand cho biết Trung Quốc đã cấm nhập khẩu toàn bộ sữa bột từ New Zealand. Ông đánh giá tình hình nghiêm trọng và New Zealand đang làm việc chặt chẽ với Trung Quốc để giải quyết vấn đề. Trước đó, Công ty Sữa Fonterra của New Zealand thông báo trong các lô sản phẩm sữa protein của chất chiết xuất lactoserum sản xuất vào tháng 5-2012 có một số lô nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum gây ngộ độc. Các sản phẩm sữa bị nhiễm đã được rút khỏi thị trường. Cùng ngày 4-8, Tân Hoa xã cho biết Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm nghiệm và Kiểm dịch nhà nước Trung Quốc đã công bố tên bốn doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm sữa nghi nhiễm của Công ty Sữa Fonterra. H.DUY