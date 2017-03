Sức ép của nạn “đô la hóa”

Tuy nhiên sau động thái này, giá bán USD trên thị trường tự do chỉ giảm mấy phiên rồi lại tiếp tục lên cơn sốt. Tình hình mua bán USD trên thị trường tự do vẫn diễn ra sôi động, không còn công khai như trước mà thông qua điện thoại, với những khách hàng quen với nhau. Một điều trái ngược là các ngân hàng thương mại niêm yết giá mua bán USD ở một mức nhưng theo phản ánh của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giá USD mua bán của các ngân hàng trong mấy ngày qua đẩy lên tương đương với thị trường tự do.

Lý do của vấn đề này một phần được lý giải bởi việc sử dụng USD của nước ta đã tràn lan. Trong đó có rất nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh đều niêm yết giá bằng USD. Cả những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn... cũng niêm yết giá bán tính bằng “đô”. Đô la hóa nền kinh tế Việt Nam đang ở mức cao. Khối lượng USD đang trôi nổi trong dân còn rất lớn nên rất khó kiểm soát. Từ đó diễn ra hiện tượng kinh doanh trái phép USD trở nên phổ biến, đẩy giá USD tăng cao ngoài ý muốn của cơ quan quản lý.

Để đối phó tình trạng đôla hóa, các cơ quan quản lý cần có nhiều biện pháp đồng bộ mới có thể phát huy được hiệu quả. Chẳng hạn như quy định các loại hình dịch vụ phải được thanh toán bằng VND, tăng dự trữ bắt buộc USD ở các ngân hàng lên...