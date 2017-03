Sức ép giảm giá các mặt hàng trong nước: Sẽ kéo dài đến hết năm 2008

Sức ép giảm giá đặc biệt tác động đến những mặt hàng trọng điểm và xuất khẩu chủ lực như: gạo, cà phê, phân bón... Giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm đã giảm 50% so với mức “đỉnh” cách đây 3 - 4 tháng, chỉ còn 450 USD/tấn, nhưng so với đầu năm 2007, mức giá này vẫn cao hơn 60%. Bộ Công thương dự báo giá gạo có thể giảm còn 400 USD/tấn. Giá gạo xuất khẩu giảm sẽ kéo giá thóc, gạo trong nước giảm theo - hiện giá lúa hè-thu tại các tỉnh ĐBSCL khoảng 3.800 - 4.000 đồng/kg. Giá cà phê cũng đang “tuột dốc”, giá thu mua cà phê nhân của các doanh nghiệp chỉ còn 24.000 đồng/kg, giảm tới 18.000 đồng/kg so với quý 1-2008.