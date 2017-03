Sức mua giảm, doanh nghiệp sống dở chết dở

Tăng giá điện, thêm đòn trí mạng! Giá điện tăng trong thời điểm này thì DN không còn gì để nói, sức tàn lực kiệt, nay thêm đòn này thì e nhiều DN chết chắc. Ngành sản xuất xi măng đang chết mòn vì tồn kho số lượng lớn, ế ẩm, bán giá thấp mà cũng chẳng có khách hàng, giá nguyên liệu đầu vào như than đã tăng, nay giá điện lại tăng thì DN xoay xở, cầm cự thế nào? Điện ngốn 7% chi phí của DN mỗi năm. Tăng thì chịu chứ kiến nghị DN nản lắm! Điều DN cũng như người dân mong muốn là ngành điện cần công khai minh bạch về tài chính, điều chỉnh tăng hợp lý đúng thời điểm. Đừng nhìn vào chỉ số CPI giảm rồi ngành điện bèn tăng giá, đó là một sự sai lầm lớn. CPI giảm, giá các mặt hàng có giảm thì túi tiền người tiêu dùng cũng đã cạn không còn đủ sức mua, khi đó DN giảm sản xuất, cầm cự rồi chết, kéo nền kinh tế suy sụp nghiêm trọng. Ông NGUYỄN VĂN THIỆN,

Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) Hiện tại tiền điện DN ngành thủy sản phải trả chiếm 5%-7% trong tổng chi phí, con số không phải là nhỏ. Gần 100% các khâu từ chế biến, làm đông, làm mát, đóng gói… đều sử dụng điện, “ngốn” nhiều nhất là khâu đông lạnh. Một DN xuất khẩu thủy sản cỡ vừa tiền điện mỗi tháng phải trả là 2 tỉ đồng, một năm mất 24 tỉ đồng. Giờ giá điện tăng thêm 5%, mỗi năm DN mất thêm 1,2 tỉ đồng. Trong lúc Nhà nước, chính quyền địa phương, ngân hàng… đang tìm mọi cách giúp DN thoát khỏi đủ loại khó khăn thì ngành điện lại tăng giá, đây là điều bất hợp lý, quá nản! Ông TRƯƠNG ĐÌNH HÒE, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam (VASEP) Phải hạ giá thêm nữa Khi Chính phủ can thiệp thì cho rằng cần để nền kinh tế theo cơ chế thị trường, khi không nhắc đến thì lại kêu gọi hỗ trợ, can thiệp. Chính phủ, Quốc hội đã ra hàng loạt chính sách để hỗ trợ DN như miễn, giảm thuế; Ngân hàng Nhà nước cũng giảm lãi suất, ưu tiên lĩnh vực này lĩnh vực kia… DN cần cứu nhưng chỉ nên ở mức độ nào đó bởi bản thân DN phải biết tự cứu mình. Kinh doanh có lúc tốt, lúc xấu, lúc nào cũng có hàng tồn kho, chẳng qua năm nay đột biến. Bây giờ DN muốn bán được phải hạ giá, chịu lỗ một chút còn hơn là để hàng hóa nằm đó. Số tiền bán được dùng trả nợ ngân hàng, sau đó vay vốn mới để tái sản xuất, kinh doanh. TS TRẦN DU LỊCH, Hội đồng Tư vấn Chính sách

Tài chính Tiền tệ Quốc gia Sắp tới chính sách sẽ có tác động tích cực Kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn kéo theo xuất khẩu không tăng nhiều, đầu tư trong nước thấp, tiêu dùng giảm mạnh… là lý do khiến hàng tồn kho của DN ngày càng tăng. Thời gian qua Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ DN, kích thích tiêu dùng như Nghị quyết 13 là nhằm gia hạn thuế, miễn thuế, giảm thuế thu nhập, hạ mạnh lãi suất… Tuy nhiên, do các chính sách còn mới nên tác dụng chưa rõ ràng lên thị trường, sắp tới chắc chắn sẽ có tác động tích cực. TS VŨ VIẾT NGOẠN, Chủ tịch Ủy ban Giám sát

Tài chính Quốc gia Y.TRANG ghi