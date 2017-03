Sức mua sẽ phục hồi

Tháng khuyến mãi trên địa bàn TP.HCM là bước đệm để kích cầu sức mua những tháng cuối năm. Nhiều doanh nghiệp (DN) đạt được kết quả khả quan khi nỗ lực kéo sức mua trong dịp này. Ghi nhận thị trường cho thấy hầu hết DN, siêu thị đều tích cực kích tung ra nhiều hình thức khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn thu hút người dân rút tiền túi chi tiêu và mua sắm nhiều hơn so với mọi ngày.

ông Trần Tấn Hoàng Hậu, Giám đốc marketing hệ thống Siêu thị điện máy Thiên Hòa, cho biết sau hơn 10 ngày thực hiện chương trình giảm giá đến 49% nhân sự kiện tháng khuyến mãi, doanh số kinh doanh đã tăng vọt hơn 200% so với ngày bình thường. Đại diện Vissan cũng cho biết doanh thu tăng 10%-15% so với ngày thường. Vào những ngày cuối tuần tại các hệ thống siêu thị như Lotte, Co.opmart, Big C, lượng khách đến mua sắm đều đông nghẹt. Bà Quỳnh Ny, đại diện Vinatex Mart, chia sẻ doanh số trên toàn hệ thống tăng 54% so với các ngày thường. Nhiều DN dự báo rằng với doanh thu tăng trong tháng khuyến mãi là dấu hiệu cho thấy cuối năm nay thị trường bắt đầu tăng trưởng.

Một vấn đề thường được dư luận quan tâm là liệu chất lượng của các sản phẩm giảm giá có bảo đảm? Vấn đề này đều được các DN và cơ quan chức năng chú ý. Cụ thể, website www.khuyenmaihcmc.vn luôn đăng tải thông tin tên DN, địa điểm, hình thức khuyến mãi sản phẩm giá. Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường các quận, huyện tăng cường kiểm tra xử lý đối với hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhái, cũng như hoạt động của DN tham gia tháng khuyến mãi để đảm bảo chất lượng hàng hóa .

Ở một khía cạnh khác, ông Đoàn Đình Hoàng, chuyên gia marketing, phân tích thông thường tháng khuyến mãi có động cơ kích thích tiêu dùng mạnh nên người tiêu dùng dễ dàng rút hầu bao để chi tiêu, từ đó doanh số của các DN tăng. Tuy nhiên, hậu quả thường thấy sau tháng khuyến mãi là doanh số lại sụt giảm vì người tiêu dùng đã mua nhiều hơn lượng hàng thường dùng để bù cho tháng sau. Cho nên đây cũng là thách thức của DN làm khuyến mãi. Sau thời gian này, nếu DN đưa ra sản phẩm mới có khuyến mãi mà người tiêu dùng sử dụng thấy tốt thì sẽ nhận quay lại mua, dù không có khuyến mãi.

Theo Kantar Worldpanel, công ty nghiên cứu thị trường uy tín trên thế giới chuyên về hành vi người tiêu dùng, trong bảy tháng vừa qua, tình hình kinh tế Việt Nam đã dần ổn định nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước còn yếu đang là rào cản lớn đối với sự phục hồi vững chắc. Tin vui là sau vài tháng tăng trưởng chậm, các chiến dịch khuyến mãi gần đây ở các kênh siêu thị và đại siêu thị đã mang lại hiệu quả tốt, giúp phục hồi sức mua ở kênh này với mức tăng trưởng 6%.

