Sức mua tại các siêu thị tăng đến 50%

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại hệ thống siêu thị Big C, cho biết dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, lượt người đến tham quan, mua sắm tăng đột biến, cao gấp hai so với ngày thường. Trong tháng 9, Big C thực hiện khuyến mãi lớn nhất trong năm với 2.300 mặt hàng khuyến mãi đến 50% trong sáu chương trình diễn ra liên tục. Vì vậy, sức mua tại hệ thống Big C trên toàn quốc đã tăng đến 40% so với ngày thường. So với cùng kỳ năm 2009, sức mua tại Big C tăng khoảng 20%.

Theo ghi nhận của phóng viên, các mặt hàng bán chạy nhất là các mặt hàng được hỗ trợ giá tốt. Trong đó nhóm hàng phi thực phẩm như quần áo, đồ trẻ em, đồ gia dụng, điện thoại… bán rất chạy. Ngoài ra, các mặt hàng thực phẩm cũng bán rất chạy như dầu ăn, thực phẩm khô, bánh mì, mì tôm, sữa chua, rau củ quả hoặc các sản phẩm hóa mỹ phẩm… cũng tăng lên rất nhiều.

Lượng người đến mua sắm tại siêu thị Big C tăng gấp đôi so với ngày thường.

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc siêu thị Co.op Mart, cho biết trong ba ngày qua, lượng khách đến mua hàng tại siêu thị tăng lên gấp đôi, sức mua cũng tăng lên 50% so với ngày thường. TP.HCM tổ chức Tháng khuyến mãi 2010 cũng đúng dịp SaiGon Co.op thực hiện khuyến mãi lớn nhất trong năm trong chương trình Tự hào hàng Việt. Với 1.500 mặt hàng được khuyến mãi giảm giá đến 50%, sức mua tăng mạnh nhất so với cùng kỳ những năm trước. Riêng nhóm mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng đến 300% so với ngày thường, tiếp theo là nhóm hàng thực phẩm công nghệ, chế biến, đông lạnh. Các mặt hàng hóa mỹ phẩm cũng tăng rất mạnh nhờ hỗ trợ giá tốt và chất lượng tốt.

Năm nay, dịp nghỉ lễ kéo dài bốn ngày, vì vậy lượng người đến mua sắm tại hệ thống siêu thị Maximark, Metro và các trung tâm thương mại trong thành phố cũng tăng gấp đôi so với ngày thường.

THANH HẢI