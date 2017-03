Sung công quỹ 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép

Theo đó, UBND TP.HCM quyết định tịch thu, sung công quỹ toàn bộ số hàng vi phạm nói trên. Bên cạnh đó, hãng hàng không Turkish Airlines còn bị phạt hành chính với số tiền là 30 triệu đồng.







Lô hàng đạn nhập khẩu bị Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện.

Cụ thể, cuối tháng 4-2014, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 144.000 viên đạn mã tử (loại đạn nổ - Catridge blanks plastic) chứa trong 60 thùng carton được hãng hàng không Turkish Airlines vận chuyển theo hành trình Istanbul-Bangkok -Tân Sơn Nhất.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, hãng hàng không Turkish Airlines đã có văn bản gửi cơ quan hải quan xin tái xuất lô hàng trên với lý do gửi nhầm hàng. Vụ việc được Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành lập biên bản vi phạm và phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an TP.HCM bàn giao toàn bộ lô hàng trên cho Bộ Tư lệnh TP theo quy định.