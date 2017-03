Tắc ở Tân Thanh, dưa hấu quay đầu về nội địa

Dưa hấu quay đầu về các tỉnh nội địa



Anh Long, một chủ xe chuyên chở dưa hấu từ miền Nam lên Lạng Sơn bán cho biết, sau khi có thông tin nhiều xe chở dưa đang gặp rắc rối không đưa hàng sang Trung Quốc bán được, xe của anh liền chuyển hướng bán ngay tại các chợ đầu mối hoa quả ở Hà Nội.

Nhiều xe chở dưa hấu về Hà Nội bán.

“Thời tiết nóng thế này, hoa quả để lâu dễ bị hỏng. Ở Lạng Sơn bây giờ nhiều xe không đi được, dưa hấu bắt đầu bị thối hoặc phải bán với giá quá thấp. Vì thế, mình đành chịu bán rẻ hơn chút ít ở đây, vừa đỡ tốn xăng, may ra còn lấy lại vốn mà làm ăn”, anh Long tâm sự.



Không chỉ anh Long, hai ngày hôm nay tại chợ hoa quả Long Biên, Hà Nội, mỗi ngày thường có khá nhiều xe tải chở dưa hấu về bán.



Chị Hòa, một chủ hàng ở chợ Long Biên cho biết: “Hôm đầu thấy xe chở dưa khá ngon, giá lại rẻ nên tôi còn dám nhập hơn 1 tấn, bán cho khách cũng rất chạy. Nhưng hai hôm nay nhiều xe về quá nên tôi nhiều khi không dám nhận thêm”.



Trong khi đó, nhiều xe tại Lạng Sơn do không thể chờ đợi, nhiều xe đã quay đầu lại và bán cho các tỉnh nội địa khác.



Tại tỉnh Thái Nguyên, mấy ngày hôm nay ở hầu hết các chợ mỗi ngày có từ 4 – 5 xe tải (mỗi xe khoảng 3 tấn) chở dưa hấu vào bán.

Một lái xe cho biết: “Tôi còn may hơn rất nhiều người là vẫn còn dưa để mang về đây bán. Dù giá rẻ nhưng vẫn thu lại được chút ít vốn, chứ nhiều chủ buôn bị kẹt ở Lạng Sơn còn bị mất trắng vì hoa quả bị hỏng hết”.



Giá dưa hấu giảm 4 lần

Vào dịp giáp Tết, do dưa hấu là một loại hoa quả khá đắt khách nên thường có giá từ 13.000 – 14.000 đồng/kg, tăng 3.000 – 4.000 đồng/kg so với ngày bình thường.

Nhiều người mua vì thấy giá dưa rẻ.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây dưa tại chợ giá giảm xuống rất thấp. Có nơi giá giảm tới 4 lần so với thời điểm trước Tết.

Tại Thái Nguyên, một quả dưa 6kg được bán với giá 20.000 đồng, trong khi đó trước Tết quả dưa này có giá 78.000 đồng.



Một cụ già 80 tuổi cho biết: “Mấy hôm nay ngày nào nhà tôi cũng mua 2 - 3 quả về ăn. Dưa giá bèo lại tươi ngon thế này, tội gì không mua. Tính ra mỗi cân chỉ có 3.000 đồng. Hiếm khi tôi mua được dưa giá rẻ vậy”.



Còn tại chợ Long Biên, Hà Nội, giá dưa hấu cũng giảm hơn 2 lần so với giáp Tết. Mỗi kg dưa hấu có giá từ 5.000 – 6.000 đồng.



Anh Long, một chủ xe chở dưa hấu cho biết: “Giá bán buôn tại Hà Nội còn cao, chỉ về một số tỉnh khác giá chỉ bằng một nửa”. Theo anh này, giá bán buôn tại Hà Nội là 2.000 đồng/kg, còn nếu bán ở Vĩnh Phúc hay Phú Thọ thì chỉ khoảng 1.000 – 1.200 đồng/kg.



“Bây giờ bán được hàng là may rồi, chứ nghĩ gì đến chuyện được giá. Cũng may hơn 4 tấn dưa của tôi đều được bán hết ở Hà Nội và vào những ngày đầu nên giá có khá khẩm hơn một chút”.



Còn một chủ hàng buôn dưa hấu ở chợ Long Biên thì cho biết, giá dưa cứ mỗi ngày một xuống thấp. Cách đây 3 hôm giá dưa là 10.000 đồng/kg bán lẻ và 9.000 đồng/kg bán buôn. Nhưng hôm nay giá chỉ còn từ 5.000 – 6.000 đồng/kg.



Mặc dù giá dưa rẻ khiến cho nhiều người đổ xô đi mua, nhưng nhiều chủ hàng ở đây vẫn không dám nhập nhiều vì sợ bán không hết.



“Mỗi ngày lại có vài chục tấn dưa về chợ, giá càng ngày càng rẻ hơn. Vì thế chúng tôi chỉ nhập vừa bán thôi, chứ nhập nhiều về bán không hết, bỏ đi thì phí lắm”, một chủ hàng chia sẻ.

Theo Nguyễn Yến (KH&ĐS)