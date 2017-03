Tại các chợ đầu mối TPHCM, lượng hàng tăng từ 70% - 90%

Theo báo cáo của chợ Hóc Môn, lượng hàng nông sản từ các tỉnh về chợ đã đạt 1.800 tấn/đêm, tăng từ 70% - 90% so với hồi đầu tháng 1-2009 và tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại chợ Bình Điền, lượng hàng nông sản về cũng tăng 10% so với ngày thường, đạt 1.731 tấn, trong đó nhóm hàng thủy hải sản đạt 586 tấn, rau củ quả 921 tấn, thịt gia súc và gia cầm 244 tấn.

Dự kiến vào 3 ngày giáp tết lượng hàng hóa nhập chợ Bình Điền sẽ tăng khoảng 20% so ngày thường, doanh thu dự kiến đạt 38 tỷ đồng/ngày đêm.

Theo nhận định của 2 chợ, nhìn chung giá cả các loại hàng hóa đến thời điểm này vẫn tương đối ổn định.

Phát biểu kết luận chuyến đi thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Nhân yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tết. Về lâu dài, Phó Bí thư mong muốn chủ đầu tư các chợ đầu mối của TP nhanh chóng đầu tư các thiết bị hiện đại để đưa các ngôi chợ này thành những trung tâm thương mại văn minh, hiện đại của cả nước, tiến tới hình thành các sàn giao dịch nông sản mang tầm khu vực.