HDBank: lợi nhuận quý I-2018 tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2017

Theo đó, kết thúc quý I-2018, lợi nhuận hợp nhất của HDBank đạt 1.045 tỷ đồng, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 851 tỉ đồng, tăng gần 202% so với cùng kỳ năm trước và xấp xỉ 28% kế hoạch của năm 2018. ROA đạt 1,5%; ROE đạt hơn 19%. Nợ xấu được kiểm soát chặt ở mức rất thấp, chỉ chiếm 1,22%.



Trong quý I-2018, HDBank đã phát triển thêm hơn 48.504 khách hàng cá nhân; 700 khách hàng doanh nghiệp, tăng 103% so với cuối năm 2017. Riêng Công ty Tài chính Tiêu dùng HD SAISON đã phục vụ được 3,9 triệu khách hàng, tăng gần 152% so với cùng kỳ. Mạng lưới hơn 11.844 điểm bán hàng và giới thiệu dịch vụ tăng hơn 147% so với cùng kỳ. Đây là một trong những công ty có số lượng khách hàng và mạng lưới lớn nhất Việt Nam hiện nay.



Tính đến ngày 31-3, tổng tài sản HDBank đạt 181.630 tỉ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 80% kế hoạch 2018. Tổng huy động đạt 161.156 tỉ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đạt 110.990 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,3% so với cuối năm 2017. Trong đó: cho vay khách hàng đạt 105.977 tỉ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước và 11,5% so với cuối năm 2017.

Trong giai đoạn 2017-2021, chiến lược phát triển của HDBank tập trung vào phát triển khách hàng thông qua Big Data và cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng



Với những kết quả khả quan đạt được của quý 1-2018 (mặc dù đặc thù của quý I là “yếu”nhất trong 4 quý) đã cho thấy triển vọng lạc quan cùng với những diễn biến thuận lợi của kinh tế Việt Nam. Dự kiến, HDBank sẽ vượt kế hoạch năm 2018 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 3.921 tỷ đồng. ROA: 1,3 %. ROE: 20,4%. Nợ xấu tiếp tục kiểm soát chặt.

Trước đó, vào tháng 1, HDBank đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và Cờ thi đua của Chính phủ cho những thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh và công tác từ thiện xã hội.

Đặc biệt, HDBank vừa hoàn thành kế hoạch 5 năm (2011-2016) với những tăng trưởng vượt bậc. So với năm 2011, tổng tài sản của HDBank (tính đến 31-12-2016) tăng hơn 3 lần, vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần, tổng huy động vốn tăng hơn 4 lần, tổng cho vay tăng 5 lần, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần. Trong 5 năm qua, HDBank cũng đã hoàn thiện nền tảng cho 5 năm tăng trưởng tiếp theo với mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân.

Theo kết quả kiểm toán độc lập vừa công bố, năm 2017, đánh dấu một năm kỷ lục của HDBank với 2.417 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 110% so với năm trước và hoàn thành 186% kế hoạch; tổng tài sản đạt 189.334 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2017-2021, chiến lược phát triển của HDBank tập trung vào phát triển khách hàng thông qua Big Data và cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng. Với việc đầu tư hệ thống Core Banking mới phục vụ nền tảng Digital Banking và hệ thống hàng chục triệu khách hàng của các đối tác lớn như Vietjet, Vinamilk... mục tiêu của HDBank sẽ tăng từ 4,8 triệu khách hàng hiện nay lên 15 triệu người vào năm 2021.