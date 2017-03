Tái diễn chuyện độc quyền lịch block

Mùa sản xuất lịch block 2011 đã đến nhưng giới xuất bản dường như vẫn lình xình về việc tiếp tục cho các đơn vị tự quyết về số lượng và mặt hàng sản xuất theo tinh thần xã hội hóa xuất bản hay là quay lại thời kỳ độc quyền bằng cách phân bổ quota cho từng đơn vị.

Trở lại độc quyền bằng quota

Theo thông báo gửi các nhà xuất bản (NXB), tổng số lượng xuất bản lịch năm 2011 là 16,2 triệu bản. Chia đều cho 59 NXB, mỗi “nhà” được 270.000 block các loại. Các “nhà” không ký thỏa thuận tham gia nhóm cũng chỉ được sản xuất theo số lượng quota là 270.000 cuốn. Tuy nhiên, cơ cấu, chủng loại lịch block được ấn định rõ từng loại kích cỡ lớn, nhỏ, trung cho các “nhà”. Đồng thời giao cho Tổng Công ty Sách Việt Nam làm tổng đại lý phát hành.

Đồng thời, Hội Xuất bản cũng đã gửi công văn đến bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản và các nhà xuất bản trong toàn quốc đề nghị tuân thủ con số 270.000 block lịch nói trên.

Lịch block là mặt hàng hấp dẫn các nhà xuất bản khi đến mùa lịch. Ảnh: CTV

Một số NXB tham gia ký thỏa thuận theo cơ chế độc quyền thông qua việc phân bổ quota cho từng “nhà” trong khi một số “nhà” kiên quyết giữ quan điểm phải thực hiện xã hội hóa việc xuất bản như bốn năm qua. Các NXB này cho rằng các “nhà” lớn đang ép mình, làm hạn chế quyền tự chủ trong xuất bản, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Đại diện một NXB tại phía Nam kiên quyết không ký thỏa thuận tham gia nhóm xuất bản nhận định: “Chúng tôi là đơn vị có chức năng xuất bản, vì vậy chúng tôi hoàn toàn có quyền đăng ký sản xuất lịch block theo nhu cầu của thị trường và năng lực của mình. Việc phân bổ quota cho chúng tôi và ấn định rõ sản xuất loại lịch nào, bao nhiêu cuốn… là xâm phạm quyền tự chủ trong xuất bản, sản xuất, kinh doanh của chúng tôi”.

Một số NXB khác kiên quyết muốn phá vỡ thế độc quyền lại băn khoăn khi muốn đăng ký sản xuất theo nhu cầu thực tế của thị trường theo đặt hàng như mọi năm (khoảng 1 triệu cuốn) nhưng không hiểu việc làm này có vi phạm Luật Xuất bản hay không. Thậm chí một số NXB phải tìm đến các văn phòng luật sư nhờ tư vấn việc đăng ký sản xuất lịch block số lượng lớn theo nhu cầu thị trường là có phạm luật hay không.

Vi phạm Luật Cạnh tranh

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban Tuyên truyền - Hội Luật gia TP.HCM, thực tế hiện nay, các NXB không tham gia nhóm xuất bản lịch block hoàn toàn có quyền đăng ký số lượng lịch theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Luật sư Hậu nhận định việc liên kết giữa các NXB sản xuất lịch block, kiểm soát và ấn định số lượng xuất bản 270.000 block lịch nằm trong trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (theo khoản 3 Điều 8 Luật Cạnh tranh): Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa dịch vụ”.

Theo đó, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thuộc trường hợp bị cấm thỏa thuận khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan chiếm từ 30% trở lên. Việc thỏa thuận ấn định số lượng quota sản xuất của mỗi NXB là quyền của họ. Tuy nhiên, với 55/59 “nhà” (chiếm đến 90% thị trường liên quan) thỏa thuận với nhau về việc mỗi nhà chỉ được sản xuất 270.000 block là thuộc trường hợp cấm thỏa thuận (theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh).

Cũng theo luật sư Hậu, việc Hội Xuất bản đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các “nhà” không liên kết cũng phải tuân thủ số lượng sản xuất 270.000 block cũng vi phạm quy định của pháp luật. Cụ thể, theo Điều 6 Luật Cạnh tranh, về trường hợp ép buộc các hiệp hội ngành nghề hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm loại trừ, hạn chế, cản trở các doanh nghiệp khác cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, theo Điều 20 Luật Xuất bản, các NXB hoàn toàn có quyền liên kết với tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, cá nhân có đăng ký kinh doanh để tổ chức bản thảo, in và phát hành từng xuất bản phẩm. Do đó, các NXB hoàn toàn có thể liên kết với các doanh nghiệp khác để sản xuất lịch block trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Xuất bản về điều kiện in, xuất bản và hoạt động của cơ sở in, xuất bản quy định tại Điều 33 Luật Xuất bản.

Do đó, nếu bất cứ NXB nào bị ép buộc phải tham gia liên kết với Hội Xuất bản hoặc ép buộc phải tuân thủ số lượng xuất bản theo đề nghị của hội thì có quyền gửi đơn khiếu nại đến Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đề nghị xem xét, giải quyết.

Việc mỗi NXB có quyền sản xuất, phát hành theo khả năng của đơn vị mình và đáp ứng nhu cầu của thị trường là hoàn toàn phù hợp với Luật Xuất bản. Các NXB có quyền hợp tác với nhau để sản xuất lịch theo số lượng mà họ thỏa thuận. Tuy nhiên, việc các NXB lớn có thị phần kết hợp chiếm đến trên 90% thị trường liên quan là vi phạm luật cạnh tranh về chống độc quyền.

HẢI HÀ