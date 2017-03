Tái diễn nạn xuất lậu xăng dầu qua Campuchia

Ngày 8-3, có mặt tại khu vực biên giới huyện Tịnh Biên (An Giang), chúng tôi thấy tại bè xăng Đại Phát (bè xăng Kim Phụng cũ) nằm dưới kênh Vĩnh Tế có một số vỏ lãi đến lấy xăng dầu chạy lên biên giới Campuchia. Người dân địa phương cho biết tình trạng xuất lậu xăng dầu ở đây bắt đầu khoảng một tháng nay nhưng chưa ào ạt. Tương tự, tại địa bàn xã Khánh An (An Phú, An Giang), vỏ lãi cũng chạy trên sông Hậu tấp vào mấy bè xăng lấy hàng sang sông. Tại khu vực Mương Chùa thuộc xã Bẹc-Chạy, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal (Campuchia) xăng dầu đựng trong can được chuyển từ vỏ lãi lên xe máy chạy về đất bạn Campuchia.

Một lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết theo một số phương tiện thông tin đại chúng, chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và Campuchia là hơn 5.000 đồng/lít. Tuy nhiên, theo rà soát của lực lượng hải quan Tịnh Biên thì chỉ 1.000 đồng/lít, cao nhất cũng chỉ 3.000 đồng/lít. “Với mức chênh lệch giá như vậy thì chưa hấp dẫn dân buôn lậu xăng dầu. Do vậy, buôn lậu có diễn ra nhưng rất ít. Lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình để ngăn ngừa hiệu quả hơn” - vị lãnh đạo này nói.

VĨNH SƠN