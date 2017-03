Tài sản trên sàn của gia đình ông Phạm Nhật Vượng đạt gần 1,2 tỷ USD

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/5/2013, với thông tin hoãn Thông tư 02 thêm 1 năm, thị trường bùng nổ cả về điểm số lẫn thanh khoản. Có lúc, VN-Index đã bật tăng lên 15 điểm, thanh khoản trong ngày lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Vốn hoá thị trường trên sàn TPHCM (HSX) tăng gần 19.000 tỷ đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hàng loạt đại gia chứng khoán đã kiếm bộn trong phiên hôm qua.

Khối tài sản của người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam qua việc nắm giữ cổ phiếu VIC đã đạt hơn 19.000 tỷ đồng.



Điểm đáng chú ý, các cổ phiếu mà 9 người giàu nhất thị trường chứng khoán nắm giữ đều tăng điểm. Cụ thể, với mức tăng 2.000 đồng mỗi đơn vị, cổ phiếu VIC của Vingroup đã nâng giá trị khối tài sản của gia đình ông Phạm Nhật Vượng (bao gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thuý Hằng) ở trên sàn chứng khoán tăng thêm 733 tỷ đồng chỉ sau 1 phiên giao dịch.



Cụ thể, tại Vingroup, ông Vượng nắm 284,6 triệu cổ phiếu VIC. Với diễn biến tích cực của VIC phiên hôm qua, tài sản trên sàn chứng khoán của ông Vượng đã tăng thêm 569,2 tỷ đồng, mức tăng lớn nhất trên sàn. Qua đó, nâng khối tài sản lên 19.069,7 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi giá trị tài sản của người ở vị trí liền sau trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại.



Vợ Chủ tịch Vingroup, bà Phạm Thu Hương hiện cũng đang nắm trên 49 triệu cổ phiếu VIC. Phiên hôm qua, nhờ VIC tăng giá nên khối tài sản của bà Hương - Phó Chủ tịch Vingroup đã tăng thêm gần 98,2 tỷ đồng lên 3.288,35 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thị trường và là người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt.



Em gái bà Hương là bà Phạm Thuý Hằng, với 32,78 triệu cổ phiếu VIC đang sở hữu, tài sản của bà Hằng đã tăng thêm gần 65,6 tỷ đồng, đạt 2.196,1 tỷ đồng tại thời điểm chốt phiên giao dịch 27/5. Trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường, bà Hằng ở vị trí thứ 6.



Gia tăng 733 tỷ đồng trong 1 phiên, khối tài sản trên thị trường chứng khoán của 3 tỷ phú đến từ Vingroup đã lên tới 24.554,15 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,17 tỷ USD. Tuy nhiên, theo định giá của Forbes, tài sản ròng của ông Vượng tại thời điểm tháng 3/2013 đã là 1,5 tỷ USD.



Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai phiên hôm qua tăng mạnh 1.300 đồng/cp. Mặc dù những cáo buộc của Global Witness đối với hoạt động đầu tư của Tập đoàn tại Lào và Campuchia chưa đến hồi kết, song, dường như những cáo buộc này không tác động nhiều lên cổ phiếu HAG bởi cho tới nay, HAG vẫn tăng đều.



Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, giá HAG không bị tác động nhiều tại thời điểm hiện tại do Hoàng Anh Gia Lai vẫn được sự ủng hộ của Chính phủ Lào và không có dấu hiệu nào là hoạt động "ông lớn" này ở các thị trường láng giềng sẽ bị ảnh hưởng. Tác động vô hình lên thương hiệu và các đợt phát hành tiếp theo tại thị trường quốc tế chưa rõ ràng.



Tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức trong phiên hôm qua tiếp tục tăng thêm 405,1 tỷ đồng, đạt 7.166,9 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, khối tài sản của bầu Đức trên sàn đã "sinh sôi nảy nở" hơn 1.500 tỷ đồng.



Ông chủ Tôn Hoa Sen - Lê Phước Vũ sau sự kiện đưa chàng trai Nick Vujicic đến Việt Nam đã trở nên quen thuộc hơn với độc giả. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, diễn biến của HSG từ đầu năm đã tăng rất mạnh, sự kiện vừa rồi trở thành chất xúc tác mạnh hơn cho HSG trên sàn chứng khoán.



Tài sản của ông Vũ đã tăng thêm 25,7 tỷ đồng trong hôm qua, đạt 1.746,3 tỷ đồng - gấp đôi so giai đoạn đầu năm. Hiện tại HSG, ông Vũ đang sử hữu 42,9 triệu cổ phiếu của tập đoàn này.



Tăng giá 900 đồng mỗi đơn vị, cổ phiếu HPG của Hoà Phát trong phiên 27/5 cũng đã giúp ông Trần Đình Long, Chủ tịch tập đoàn gia tăng khối tài sản trên sàn chứng khoán thêm 91 tỷ đồng, đạt 3.264,2 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, OGC cũng tăng 600 đồng, mức tăng không nổi bật, song với khối lượng nắm giữ lớn, tới 136,4 triệu cổ phiếu nên khối tài sản của ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) đã tăng thêm gần 82 tỷ đồng chỉ sau 1 phiên giao dịch.



Cổ phiếu MSN của Ma San có thị giá cao, chốt phiêm hôm qua, giá cổ phiếu này là 110.000 đồng/cp. Do vậy, dao động về giá của cổ phiếu này theo từng phiên đều rất lớn về con số tuyệt đối. Trong phiên hôm qua, MSN tăng 1.000 đồng, qua đó khiến tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch MSN) và ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) lần lượt tăng thêm 21,8 tỷ đồng và 15,8 tỷ đồng.



Qua tính toán sơ bộ của Dân trí, phiên hôm qua đã giúp giá trị tài sản của 9 người giàu nhất trên sàn chứng khoán tăng thêm 1.374,1 tỷ đồng.



Theo Thông tư 12 được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 27/5, ngày thực hiện Thông tư 02 sẽ được chính thức lùi thêm 1 năm sang ngày 1/6/2014. Thông tư 02 được đưa ra nhằm thay thế Quyết định 780 (cho phép các tổ chức tín dụng tái cơ cấu danh mục tín dụng).



Nếu Thông tư 02 ban hành đúng thời hạn thì sẽ khiến nợ xấu của các tổ chức tín dụng tăng gấp nhiều lần, đồng nghĩa với việc trích lập dự phòng của các ngân hàng sẽ tăng theo và lợi nhuận khối ngân hàng giảm mạnh. Bên cạnh đó, cơ hội tiếp cận tín dụng của một loạt doanh nghiệp sẽ trở nên khó khăn hơn, thậm chí nhiều doanh nghiệp sẽ bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng, do tính đồng bộ trong xếp loại nợ của hệ thống đối với bên đi vay (chỉ cần 1 khoản vay của doanh nghiệp bị xếp vào nợ xấu tại một ngân hàng thì các khoản vay tại những ngân hàng khác cũng bị xếp vào nợ xấu).



Trong khi đó, theo phân loại nợ của Quyết định 780, sẽ không có nhiều tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% (mức bắt buộc các tổ chức tín dụng phải bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản - VAMC).