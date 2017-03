Tạm giữ “siêu xe” để điều tra buôn lậu

Như báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, đầu năm 2013, Công ty Phương Nam làm thủ tục nhập khẩu năm chiếc Lexus, theo diện xe của Việt kiều hồi hương. Tuy nhiên, sau đó công ty lại có văn bản gửi Cục Hải quan TP Đà Nẵng từ chối nhận hàng với lý do “gửi nhầm”, đề nghị được tái xuất. Nghi ngờ, đơn vị này lợi dụng chính sách “ưu đãi đối với xe ô tô Việt kiều nhập khẩu theo diện hồi hương” để buôn lậu, trốn thuế, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Theo ông Lãng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Phương Nam cung cấp các loại giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc lô hàng nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Hiện cơ quan công an vẫn chưa có kết luận chính thức nên năm chiếc xe Lexus vẫn đang “treo” tại cảng hơn bảy tháng nay. Ông Lãng cho hay các chi phí bến bãi, lưu kho những chiếc “siêu xe” này do doanh nghiệp phải tự chi trả.

Một “siêu xe” gắn biển ngoại giao giả bị Công an TP Đà Nẵng tạm giữ. Ảnh: TT

 Công an TP Đà Nẵng cũng đang tạm giữ bảy chiếc “siêu xe” mang nhãn hiệu Bentley, BMW, Lexus… trị giá khoảng 30 tỉ đồng. Số xe này do Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng chuyển sang Cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi buôn lậu, trốn thuế. Theo điều tra ban đầu, từ thông tin có một số ô tô thuộc diện tạm nhập miễn thuế (đối với người nước ngoài và nhân viên ngoại giao) được chuyển nhượng trái phép nên công an vào cuộc điều tra. Theo đó, bảy phương tiện này bị nghi ngờ: chuyển nhượng trái quy định, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chủ phương tiện đã gắn biển số giả và dùng giấy đăng ký, sổ đăng kiểm giả để lưu hành.

TẤN TÀI