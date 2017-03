Tấm lưới an toàn cho phát triển

Không còn sự chênh lệch về giàu nghèo. Thu nhập bình quân của một người dân ở một nước Tây Âu không hơn nhiều so với thu nhập của một người dân tại một quốc gia Trung Phi. Thu nhập bình quân của một người dân ở vùng nông thôn cũng không kém xa bao nhiêu một lao động “cổ trắng” tại một đô thị sầm uất. Mọi người sẽ rất hạnh phúc. Bất mãn, đố kỵ, căm thù… là những từ ngữ biến mất khỏi từ điển của nhân loại. Và nếu không còn chúng, chiến tranh chắc hẳn cũng sẽ chấm dứt trên khắp hành tinh xanh.

Tuy nhiên, phát triển đồng đều, cho đến nay, vẫn chỉ là một giấc mơ. Có quá nhiều cưỡng chế trên thực tế đã ngăn cản việc biến giấc mơ này thành hiện thực, những cưỡng chế từ thiên nhiên và những cưỡng chế do con người tạo ra. Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều.

Đồng vốn nơi thừa, nơi sử dụng kém hiệu quả không dễ dàng chuyển đến nơi thiếu, nơi sử dụng hiệu quả hơn. Con người không có nhiều cơ hội được hưởng một nền giáo dục như nhau, không có một chỉ số thông minh như nhau và một sự may mắn như nhau. Nguồn nhân lực cũng không dễ dàng đi từ nơi kém hiệu quả sang nơi có hiệu quả hơn. Công nghệ cũng không dễ dàng được chuyển dịch từ các khu vực phát triển đến khu vực kém phát triển.

Nói tóm lại, chính những sự tắc nghẽn, và cả sự khan hiếm, do thiên nhiên và con người tạo ra, đã trở thành những cưỡng chế khó vượt qua cho việc thực hiện giấc mơ về sự phát triển đồng đều, tuy về mặt lý thuyết, tăng trưởng đồng đều (balanced growth) không phải là một “sứ mạng bất khả thi”. Vì thế, cho đến nay, sự thịnh vượng của thế giới phát triển ở phía Bắc hành tinh vẫn chưa lan tỏa xuống phía Nam. Chênh lệch giàu nghèo Bắc Nam vẫn là một thực tế lạnh lùng.

Trong mỗi quốc gia, trên tiến trình phát triển của mình, các chính phủ dù có ít nhiều nỗ lực, vẫn không thể rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, và không phải chỉ giữa thành thị và nông thôn. Tình trạng người giàu giàu hơn và người nghèo nghèo thêm không phải là không phổ biến, dù cho tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn gia tăng. Để làm giảm bớt điều gọi là “khoảng cách bức xúc của tăng trưởng” này, các quốc gia đều có những chính sách với nhiều mức độ khác nhau nhằm xây dựng một hệ thống an sinh phúc lợi xã hội rộng rãi cho cộng đồng, nền tảng vững chắc cho sự ổn định chính trị.

Việt Nam, trong thập niên vừa qua, là một quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế hàng năm cao vào hàng nhất nhì ở khu vực Đông Á với mức thu nhập thực tế tăng bình quân 7,3%/năm, đồng thời cũng được Ngân hàng Thế giới (World Bank) đánh giá là một trong những quốc gia thành công nhất trong nỗ lực thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ đói nghèo (theo tiêu chuẩn của World Bank) đã giảm từ 58% dân số (1993), xuống còn 20% dân số vào năm 2004, trong khi cũng trong thời gian đó, dân số đã gia tăng từ 70,3 triệu người lên đến 80 triệu người.

Một báo cáo của World Bank đã nhận xét: “Ngày nay, hơn 90% hộ nông dân ở nông thôn đã có điện. Chương trình điện khí hóa nông thôn đầu tiên của chính phủ Việt Nam đã mang điện đến cho 2,7 triệu người sống trong vùng nghèo nhất. Người dân đã có thể kiếm thu nhập cao hơn, học hành lâu hơn và nhận được sự chăm sóc về sức khỏe tốt hơn”.

Tuy nhiên, những nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất - trường học, bệnh viện, đường sá, hệ thống điện nước… rất cần thiết để cải thiện cuộc sống người nghèo, nhưng chưa đủ để tạo dựng thành công một hệ thống an sinh xã hội (ASXH) hoạt động như một tấm lưới an toàn giúp tầng lớp lao động trong cộng đồng có chỗ trú ẩn bảo hộ trước những sóng gió của thị trường, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Về điểm này, chúng ta đã có những nỗ lực xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trên thực tế, quy mô “bảo hộ” của hệ thống này cho đến nay vẫn còn quá hạn chế vì nhiều lý do.

Báo cáo của Chương trình Phát triển Kinh tế Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố mới đây (22-8-2007), dựa trên các số liệu điều tra về mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2004, cho thấy tình hình ASXH của Việt Nam đang thụt lùi. “Các hộ trong nhóm thu nhập cao nhất - nhóm 20% giàu nhất nhận được gần 40% lợi ích ASXH. Trong khi đó, nhóm nghèo nhất chỉ nhận chưa đến 7%. Những người sống ở đô thị có cơ hội hưởng nhiều chính sách ASXH hơn người sống ở nông thôn… Nhóm giàu nhất nhận được 47% lương hưu, còn nhóm nghèo nhất chỉ nhận được 2%. Nhóm giàu nhất nhận được 45% trợ cấp y tế, còn nhóm nghèo nhất chỉ được 7%. Tỷ lệ nhận trợ giúp giáo dục của nhóm giàu nhất và nghèo nhất tương ứng là 35% và 15%…”.

Chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP, ông Jonathan Pincus còn nhận xét: “…Người hưởng lợi chính từ ASXH ở Việt Nam là nhóm có thu nhập cao. Bất cứ lợi ích nào mà người nghèo nhận được từ ASXH lại bị lấy lại bằng cách trả phí sử dụng và các khoản chi tiêu khác cho y tế và giáo dục”.

Tiến sĩ Martin Evans, trưởng nhóm nghiên cứu của UNDP đã nhận định: “Việt Nam cần phải ra quyết định để lấp những khoảng trống còn tồn tại trong hệ thống ASXH của mình. Đó là quyết định chính trị mà Chính phủ Việt Nam cần phải đưa ra”. Ông cho rằng các khoảng trống này được tạo ra là do các nhóm được hưởng trợ cấp và lương hưu từ trước đến nay không thuộc vào nhóm có thu nhập thấp nhất, đồng thời mức thụ hưởng lợi ích ASXH của mỗi người và mỗi hộ gia đình lại tùy thuộc vào sự đóng góp của họ, có nghĩa là ai có thu nhập cao thì được góp nhiều hơn và hưởng nhiều hơn.

Thực tế cho thấy, người lao động đô thị khi đóng bảo hiểm xã hội còn được doanh nghiệp thuê lao động đóng góp thêm một khoản gấp đôi. Không có ai đóng góp như thế cho người lao động ở nông thôn, thậm chí bảo hiểm xã hội cho người dân sống ở nông thôn mới chỉ là kế hoạch còn trên giấy. Các trường học dành cho con em của hộ gia đình nông thôn có chất lượng kém hơn, nhưng tỷ lệ chi phí cho con em đi học trên thu nhập của họ lại cao hơn ở thành thị rất nhiều.

Khi cần chữa bệnh, người dân nông thôn vẫn phải tìm đến thành thị, nơi có các bệnh viện tốt hơn nhưng đắt hơn, và họ phải tự đài thọ chi phí chữa bệnh vì không được hưởng bảo hiểm y tế. Chi phí phải trả của họ lại không chỉ cho người bệnh mà cho cả người thân đi thăm nuôi, do đó cao hơn một trường hợp tương tự ở thành thị nhiều lần. Việc họ phải bán nhà, bán ruộng để chữa bệnh cho vợ chồng, con cái không phải là hiếm hoi. Có thể nói, nếu có một hệ thống ASXH cho họ, thì đó chỉ là một hệ thống tự nguyện đóng góp của những người hảo tâm động lòng trắc ẩn từ những bài báo.

Khỏi phải nói, dù người dân ta rất sẵn sàng “nhiễu điều phủ lấy giá gương” nhưng một hệ thống ASXH dựa trên lòng nhân ái và hành động từ thiện không thể nào có tầm phủ sóng rộng và thường xuyên. Chúng ta cũng chưa có hệ thống trợ cấp thất nghiệp đúng nghĩa và một hệ thống hưu bổng rộng rãi cho mọi người dân, mọi người lao động có đóng thuế thu nhập cho Nhà nước.

Một hệ thống ASXH bao trùm không thể dựa hoàn toàn vào bao cấp của Nhà nước - ngân sách không đủ tiền để thực hiện chủ nghĩa bình quân, nhưng cũng không thể dựa hoàn toàn vào sự đóng góp của người dân có thu nhập cao. Và sự thành công của một hệ thống ASXH tốt không chỉ dựa vào nguồn thu, dù là đóng góp hay bao cấp, mà còn dựa vào năng lực quản lý, tính chuyên nghiệp và sự lương thiện của bộ máy quản lý.

Cộng đồng không đòi hỏi một hệ thống ASXH dành riêng cho người nghèo, nhưng cần một hệ thống ASXH dành cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Mỗi người đóng góp vào hệ thống đó tùy theo năng lực của mình, còn hệ thống đó cung ứng trở lại các lợi ích an sinh cho mỗi người căn cứ nhu cầu thiết yếu của họ với một tiêu chuẩn chất lượng cao ngang bằng và một sự đối xử công bằng và nhân ái. Hệ thống ASXH quốc gia chính là cái giá đỡ của cộng đồng dành cho mọi người cần đến nó, là nơi thể hiện văn hóa của cộng đồng, là nơi mà mục tiêu công bằng xã hội được thực thi mà không làm cản trở, trái lại còn là động lực cho phát triển kinh tế, một sự phát triển không chỉ về lượng mà còn về chất.

Ông John Hendra, điều phối viên thường trú tại Việt Nam của Liên Hiệp Quốc cho rằng: “…Các phân tích kỹ lưỡng sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách xã hội của Việt Nam xác định được các vấn đề ưu tiên cho cải cách ASXH, giảm bất bình đẳng về kinh tế và hỗ trợ quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế thành công”. Kinh nghiệm cho thấy các nước hội nhập quốc tế thành công thường chi nhiều hơn cho các chương trình ASXH.

Tuần qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo với chủ đề “Cải cách hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam”. Mong rằng sau buổi hội thảo này, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của một hệ thống ASXH rộng rãi, bình đẳng, không phân biệt đối xử, bao trùm các tầng lớp dân cư trong cộng đồng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, lâu dài với chất lượng tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện hội nhập với thế giới.