Tám nhóm hàng tăng giá

Đây là mức tăng khá thấp, tuy nhiên trong tháng 7 có tới 8/11 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước. Trong đó tăng mạnh nhất là nhóm giao thông với mức tăng 1,19%. Chỉ số giá nhóm giao thông tăng chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt tăng giá xăng dầu trong thời gian qua. Bảy nhóm tăng giá còn lại trong tháng có mức tăng rất thấp. Trong đó nhóm hàng hóa, dịch vụ khác và nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng tăng quanh mức 0,15%, còn các nhóm khác tăng từ 0,01% đến 0,09%.



Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,05% so với tháng trước. Trong đó lương thực giảm 0,64%, thực phẩm giảm 0,01% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11% so với tháng trước. Giá lương thực bán lẻ trong nước tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào. Theo dự báo, trong thời gian ngắn, giá lúa gạo còn tiếp tục giảm.