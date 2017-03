“Tẩm quất” hay “tăng cường sức khỏe”?

Nghị định này xác định một số ngành nghề cần giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự như ngành nghề sản xuất con dấu, xoa bóp (massage, tẩm quất), dịch vụ đòi nợ…

Điều đáng nói là từ năm 2007, các quy định liên quan đến hệ thống ngành kinh tế đã không dùng từ “xoa bóp” hay “tẩm quất” nữa. Thay vào đó là cụm từ “dịch vụ tăng cường sức khỏe” dùng để xác định ngành nghề này. Cụm từ này vừa nghe… lịch sự hơn, lại bao trùm nhiều hoạt động hơn (tắm hơi, tắm đá nóng, tắm nắng, đánh mỡ…) chứ không đơn giản là… xoa xoa, bóp bóp nữa!

Tương tự, Nghị định 72/2009 dùng từ “dịch vụ đòi nợ”, một nghị định khác quy định riêng về dịch vụ này cũng dùng từ “dịch vụ đòi nợ”. Tuy nhiên, trong hệ thống ngành kinh tế dùng từ “thu hồi nợ” để chỉ ngành nghề này. Từ “thu hồi” dù sao nghe cũng… ngọt ngào hơn từ “đòi nợ”.

Ngành nghề “sản xuất con dấu” trước đây được gọi là “nghề khắc dấu”, một nghị định khác gọi là “dịch vụ khắc dấu”, đến Nghị định 72 được gọi là “sản xuất con dấu”. Tuy nhiên, trong hệ thống ngành nghề thì không có tên.

Hai văn bản về hệ thống ngành kinh tế do Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, có thể xem là “từ điển” về ngành nghề dùng cho việc xây dựng các quy định khác. Thế nhưng nghị định về an ninh, trật tự thì do Bộ Công an soạn thảo, nghị định về đòi nợ do Bộ Tài chính soạn thảo, nghị định về kinh doanh có điều kiện do Bộ Công Thương soạn thảo… Mỗi bộ khi soạn thảo văn bản lại có cách dùng từ riêng của bộ mình, không thống nhất với hệ thống chung.

Chỉ là tên gọi ngành nghề thôi mà các cơ quan quản lý cũng không tham khảo lẫn nhau, không thống nhất được thì làm sao tránh được chuyện văn bản này quy định chồng chéo với văn bản kia?!

QUỲNH NHƯ