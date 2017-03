Tạm trữ gạo để chờ thời!

Tạm trữ 2 triệu tấn mới giữ được giá Vụ đông xuân cung ứng khoảng 6 triệu tấn lúa hàng hóa. Do chi phí đầu vào như phân bón, giống… nên giá thành sản xuất lúa vụ này cũng tăng 10% so với trước. Muốn giữ được giá lúa, DN phải mua tạm trữ với số lượng 2 triệu tấn gạo. Hiện tại lúa đã bước vào thu hoạch, do không có chỗ chứa và cần tiền nên nhiều nông dân phải vội bán ra. TS LÊ VĂN BẢNH Philippines không còn là ẩn số Trong các cuộc họp điều hành xuất khẩu gạo gần đây, Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong vẫn coi Philippines là “ẩn số” đối với xuất khẩu gạo của VN. Những năm trước, Philippines nhập khoảng 1,5-2 triệu tấn gạo của VN nhưng năm nay vẫn chưa có động thái nhập khẩu gạo. Mới đây, Philippines công bố kế hoạch mua 1,3 triệu tấn. Trong số đó, chính phủ sẽ giao thương nhân mua 660.000 tấn, số còn lại sẽ là hợp đồng cấp chính phủ. Tuy nhiên, theo một số DN VN, hiện vẫn chưa có thương nhân nào của Philippines liên hệ với đối tác VN. Đổi lại chỉ có DN nước ngoài mua gạo của VN để bán sang Philippines.