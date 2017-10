“Tân binh” quyền lực của thị trường BĐS nghỉ dưỡng ​

Phối cảnh tổ hợp Khách sạn và căn hộ du lịch 5* TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhon.



Sôi động thị trường nghỉ dưỡng



Thống kê sơ bộ từ một số công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, chỉ trong gần 2 năm qua đã có khoảng 3.000 căn condotel được bán ra ở Nha Trang, khoảng 5.700 căn ở Đà Nẵng được bán (chỉ trong vòng 9 tháng qua) và một số lượng lớn ở Phú Quốc, Quy Nhơn cũng như officetel ở TP.HCM.

Tại Việt Nam, số lượng khách du lịch ngày một tăng, đặc biệt là khách quốc tế. Do đó thời gian lưu trú kéo dài. Nắm bắt được cơ hội này, BĐS nghỉ dưỡng đang có những bước tăng trưởng ấn tượng và vượt bậc so với các phân khúc khác. Điều này đặt ra yêu cầu cho thị trường về một sản phẩm mới đáp ứng tối đa được nhu cầu đa dạng của khách hàng, đó là xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2. Tại đây, khách hàng có thể ở, nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống chuẩn 5* do hưởng lợi từ toàn bộ hệ thống dịch vụ tiện ích của khách sạn, mặc dù không hình thành đơn vị ở (không đăng ký hộ khẩu), nhưng vẫn có quyền sở hữu lâu dài hoặc có sổ đỏ vĩnh viễn.

Đặc biệt, chủ sở hữu có thể cho thuê để sinh lời, đồng thời được hưởng lợi tất cả các dịch vụ tiện ích đẳng cấp 5* của khách sạn.

Đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí đó, căn hộ du lịch ra đời hứa hẹn trở thành một “nhân tố” mới đầy tiềm năng và mang sức cạnh tranh lớn.

“Tân binh quyền lực” mới

Khác với căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch thỏa mãn đủ các tiêu chí: ở - nghỉ dưỡng chuẩn 5*, sở hữu lâu dài và tự vận hành cho thuê sinh lời hoặc ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào khai thác căn hộ theo ý muốn, không bị ràng buộc bởi hợp đồng ủy quyền hay chia lợi nhuận với chủ đầu tư, đồng thời gia tăng giá trị BĐS theo thời gian đã khiến cho căn hộ du lịch chinh phục được thị trường BĐS chỉ trong một thời gian ngắn.

Đối với du khách, loại hình căn hộ du lịch được ưa chuộng bởi cảm giác tự do, tiện nghi, thoải mái như ở nhà mà vẫn có thể sử dụng các dịch vụ, tiện ích của khách sạn cao cấp.

Cơ hội đầu tư “có một không hai”

Cùng với chiến lược phát triển ngành du lịch và sự tăng trưởng chung của BĐS nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch xuất hiện một cách rầm rộ bởi sự xuất hiện liên tiếp của các dự án lớn ở Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long, Quy Nhơn…

Sớm đón đầu thị trường, nắm bắt được tiềm năng và cơ hội, tại Quy Nhơn, các đại gia BĐS đã và đang triển khai nhiều dự án với quy mô lớn, mang tầm vóc chiến lược, góp phần cải thiện môi trường du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu và thu hút khách du lịch đến địa phương. Trong số đó, tổ hợp Khách sạn và căn hộ du lịch 5* TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhon có quy mô 42 tầng cao nhất thành phố đang được giới đầu tư săn đón mặc dù chưa chính thức ra mắt thị trường.

Dự án nổi bật với thiết kế ấn tượng, tọa lạc ngay mặt đường Nguyễn Huệ - trung tâm sầm uất nhất thành phố, cách bờ biển chưa đầy 100m. Dự án gồm hơn 300 phòng khách sạn và gần 800 căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5*, cùng 30+ hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp thế giới với Sky Bar trên tầng 42, bể bơi 4 mùa bán lộ thiên, chuỗi nhà hàng buffet – VIP cao cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp quy mô hàng đầu Quy Nhơn. Đặc biệt, sự xuất hiện của trường Anh ngữ Quốc tế SCOTS English Australia và trường Quốc tế liên cấp TMS là những điểm nhấn khác biệt mà TMS muốn mang đến cho khách hàng đầu tư căn hộ tại đây.

Theo chủ đầu tư Tập đoàn TMS, chỉ từ 370 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ du lịch hot nhất tại TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhon, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70% với lãi suất 0% đến khi nhận căn hộ. Thêm vào đó, mỗi năm Quy Nhơn đón gần 4 triệu lượt khách, mở ra cơ hội cho thuê lại căn hộ nghỉ dưỡng sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư thông thái, biết nắm bắt cơ hội.

TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhon chính là ngôi nhà thứ hai với lợi ích “3 trong 1”: ở, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời.