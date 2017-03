Tận dụng công nghệ để giảm chi phí

Theo ông Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quốc tế Minh Quân, gần một năm qua, công ty của ông đã không in các thông tin quảng cáo trên giấy nữa. Thay vào đó là sử dụng e-mail, website để tiếp thị mà kết quả hoạt động vẫn rất tốt. Ông Thành Trung (đại diện một công ty cung cấp các giải pháp công nghệ) cho biết: “Để tránh lãng phí về nhân sự, chúng tôi sử dụng phần mềm quản lý để đánh giá năng suất làm việc của mỗi nhân viên. Chỉ cần xem lại bảng năng suất làm việc là biết được người nào làm việc hiệu quả, cần thêm hoặc giảm bao nhiêu nhân sự”.

Cũng với cách làm trên, đại diện Công ty Smart IT sau khi thiết kế tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, công ty không in ra giấy mà lưu thành file rồi gửi cho khách hàng qua e-mail, đưa lên trang web để khách hàng vào xem. Ngoài ra, Công ty Smart IT còn tạo ra những đoạn video hoặc flash ngắn giới thiệu sản phẩm.

Theo một số chuyên gia chuyên làm e-marketing (giải pháp công nghệ mới trong kinh doanh), tỷ lệ quảng cáo qua e-mail trên thế giới đã đạt 2,7% và 1,2% ở Việt Nam. Nếu sử dụng Internet, trong một ngày làm việc tám giờ, một nhân viên có thể phát triển từ 60 đến 200 khách hàng tiềm năng bằng việc tiếp thị qua e-mail.

Trên thực tế, số doanh nghiệp áp dụng giải pháp tiết kiệm bằng ứng dụng công nghệ vẫn chưa nhiều. Nhiều công ty vẫn còn lãng phí các chi phí về in ấn hoặc quảng cáo không đúng đối tượng.