Tăng cường kiểm tra bánh Trung thu từ 26-8

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết sắp tới Hà Nội sẽ lập sáu đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh cấp TP cùng các đoàn cấp quận/huyện, xã/phường nhằm tăng cường giám sát an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu.

Cao điểm là từ ngày 26-8 đến 30-9. Đặc biệt các đoàn sẽ kiểm tra một số cơ sở sản xuất, chế biến bánh Trung thu với các nội dung: Điều kiện vệ sinh, chất lượng an toàn thực phẩm, nguồn nguyên liệu đầu vào để chế biến như lạp xưởng, xúc xích, dăm bông, mỡ heo, các chất phụ gia. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết Trung thu nhưng tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh bánh Trung thu tại Hà Nội dường như nở rộ, nhất là tại các phố Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Tây Sơn, Tôn Thất Tùng... Bánh được bày bán mang các nhãn hiệu tên tuổi như Kinh Đô, Hữu Nghị, Thu Hương... Do vỉa hè vốn hẹp, đường phố hay tắc nghẽn, nay xuất hiện thêm nhiều quầy bán bánh quy mô lớn nhỏ càng khiến đường phố trở nên chật chội hơn. Đó là chưa xét đến sự “bát nháo” trong chất lượng và nhãn hiệu các loại bánh được bày bán. TAT