Tăng giá áp thuế ô tô nhập khẩu

Theo công văn này, ngành hải quan đưa ra một bảng kê giá các dòng xe bán tại thị trường thế giới, làm căn cứ tham chiếu giá nhập khẩu để tính thuế ô tô nhập về VN. Đây được coi như cơ sở dữ liệu về giá để đơn vị hải quan tại các cửa khẩu đối chiếu giá kê khai và giá tham chiếu. Nếu giá ô tô các nhà nhập khẩu khai thấp hơn giá của ngành hải quan đưa ra, nhà nhập khẩu phải đưa các hợp đồng, hóa đơn chứng từ để chứng minh. Nếu không có chứng cứ xác đáng, giá khai báo của nhà nhập khẩu sẽ không được chấp nhận.

Công văn số 745 TCHQ-KTT sửa đổi bổ sung danh mục và mức giá mặt hàng quản lý rủi ro về giá ban hành ngày 8.2.2010, đưa ra giá nhập khẩu tham chiếu cho các mặt hàng như kính xây dựng, điện thoại di động, vải may mặc, rượu và hàng trăm dòng ô tô nhập khẩu.

Trên cơ sở dữ liệu giá mới so với biểu giá ban hành từ tháng 10.2009 của TCHQ, nhiều dòng xe đã được điều chỉnh tăng giá. Xe Acura MDX 7 chỗ ngồi do Canada sản xuất năm 2008, dung tích 3.6L, giá nhập khẩu (chưa thuế) năm 2009 là 33.000 USD, nay tăng lên 34.500 USD. Xe ACURA MDX Sport sản xuất 2009 3.66L giá năm 2009 là 35.000 USD nay tăng lên 40.000 USD. Xe Bentley Continental Flying Spurspeed dung tích 6.0L do Anh sản xuất 2008, giá tham chiếu 162.000 USD năm 2009 tăng lên 170.000 USD. Xe Hyundai Genesis Couper sản xuất 2009 tại Hàn Quốc, có giá nhập khẩu năm 2009 là 14.000 USD, nay tăng lên 15.600 USD.

Một số dòng xe giữ nguyên giá tham chiếu như AUDI Q7 dung tích 4.2 QUATTRO do Slovakia sản xuất 2008 giá 50.000 USD, các dòng xe đang hút hàng như Hyundai Genesis BH 380 loại 5 chỗ sản xuất 2009, 3.8L, giá tham chiếu 24.200 USD...

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó tổng cục trưởng TCHQ giải thích: Ngành hải quan đã dùng nhiều biện pháp để tham khảo, đối chiếu nhằm đưa ra mức giá chung của một số mặt hàng nhập khẩu vào VN như ô tô, vải, điện thoại di động. Đây được coi như một tài liệu tham khảo chứ không phải giá cứng để áp dụng tính thuế với các mặt hàng nhập khẩu. Ông Cẩn khẳng định: “Việc điều chỉnh dữ liệu về giá các mặt hàng được tiến hành độc lập, căn cứ trên các chứng cứ cụ thể theo thông lệ quốc tế về định giá chứ không có chuyện bảo hộ công nghiệp ô tô trong nước hay các mặt hàng nội địa khác”.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Hyundai Thành Công, đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại xe thương hiệu Hyundai tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi là đơn vị lớn, nhập xe với số lượng nhiều, mua xe từ nhà sản xuất tại Hàn Quốc nên thường có được giá tốt hơn so với các công ty khác. Khi nhập được xe với giá thấp hơn giá so sánh, nếu ngành hải quan yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa ra đầy đủ chứng cứ như hợp đồng, hóa đơn”.

Một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô khác thì kêu trời vì giá áp mới quá cao. Chủ một showroom trên đường Lê Duẩn, Hà Nội cho biết ô tô nhập khẩu đang chịu tác động kép, vừa tỷ giá tăng vừa giá nhập khẩu tính thuế tăng. “Đây là một áp lực rất lớn với các nhà nhập khẩu xe. Có khi chúng tôi nhập chỉ vài chiếc xe hạng sang, hàng đơn chiếc, giá trên thị trường thế giới thì có nơi cao nơi thấp, nhất là với xe đã qua sử dụng, nên sẽ rất khó thuyết phục được hải quan. Do đó, việc tăng giá trong thời gian tới là khó tránh khỏi. Việc tăng giá thế này sẽ khiến xe sản xuất trong nước càng được lợi thế”.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn, Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA) cho rằng, biểu giá mới của ngành hải quan sẽ góp phần chống thất thu thuế, làm lành mạnh hóa thị trường, ngăn chặn được một số doanh nghiệp khai man giá nhập khẩu để trốn thuế và làm méo mó thị trường.

Đánh giá về áp lực tăng giá lên thị trường ô tô, ông Tuấn phân tích: “Thực ra nhiều doanh nghiệp còn tồn lượng xe nhiều, nên việc tăng giá có thể sẽ chưa diễn ra ngay lập tức. Thêm vào đó, thị trường ô tô đang trầm lắng do ngân hàng siết chặt tín dụng, những người có nhu cầu đã mua xe từ năm 2009 để hưởng lợi từ việc giảm thuế. Giá xe tăng hay không, yếu tố quan trọng nhất là thị trường xe nóng hay nguội. Với tình hình hiện nay, may ra đến cuối năm lượng xe bán ra mới tăng trở lại. Do đó, dù doanh nghiệp nhập khẩu có phải bỏ thêm tiền để đóng thuế thì chưa chắc họ đã dám tăng giá xe, bởi như vậy sẽ khó bán hàng”.

