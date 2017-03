Tăng giá điện, EVN có thêm 13.000 tỉ đồng doanh thu

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, suốt năm 2014 EVN đã có đề xuất tăng giá điện nhưng chưa được Bộ Công Thương chấp thuận. Theo tính toán của EVN, chi phi đầu vào sản xuất kinh doanh điện đến nay đã tăng 12% so với thời điểm tăng giá gần nhất (1-8-2013). Tuy nhiên, khi trình phương án điều chỉnh lần này EVN chỉ đề xuất tăng 9,5%, sau đó Bộ Công Thương đã đề xuất thêm hai phương án tăng 7,5% và 8,5% lên Chính phủ. Thường trực Chính phủ đã chốt phương án tăng 7,5%, đây là phương án đã được cân nhắc tác động ít đến nền kinh tế.

Theo đó, từ ngày 16-3, giá điện bình quân sẽ tăng từ 1.508,85 đồng/kWh lên 1.622,05 đồng/kWh (tăng thêm 113,2 đồng/kWh). Trong tuần sau, Bộ Công Thương sẽ ban hành biểu giá điện mới cụ thể áp dụng cho từng đối tượng.

Tuy nhiên theo ông Tri, mức tăng chung được đưa ra là 7,5%, nhưng định hướng việc tăng giá sẽ có một số nhóm đối tượng tăng trên mức trung bình và một số tăng dưới mức trung bình. Cụ thể, các nhóm tăng dưới mức trung bình (dưới 7,5%) như những hộ tiêu thụ dưới 100kWh. Ngược lại, những hộ sản xuất đang hưởng giá thấp sẽ phải chịu mức cao hơn (trên 7,5%),…“Đối với điện sinh hoạt thì rất dễ tính toán. Nếu hộ dân tiêu thụ dưới 50kWh thì số tiền phải trả thêm khoảng 4.800 đồng/tháng”- Vị này nhẩm tính.





Ông Tri cũng cho biết, từ năm 2013 đến nay, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất điện như than, dầu, khí đều tăng. Các yếu tố này làm tăng chi phí sản xuất điện 10.491 tỉ đồng. Trong đó, giá than tăng 5% so với phương án trước đây làm làm tăng chi phí phát điện 4.485 tỉ đồng. Giá khí trên bao tiêu tăng làm tăng chi phí phát điện 3.532,8 tỉ đồng. Tỉ giá biến động làm làm chi phí mua điện tăng 105,6 tỉ đồng,… Trong khi đó, các yếu tố làm giảm chi phí sản xuất điện chỉ giảm 1.657,8 tỉ đồng, chủ yếu do giá dầu thế giới giảm.

Theo ông Tri, với lần tăng giá 7,5% này, doanh thu toàn tập đoàn trong năm 2015 sẽ khoảng 13.000 tỉ đồng, lợi nhuận của EVN sẽ tăng 1% so với vốn chủ sở hữu. Số tiền lợi nhuận sẽ được bù đắp chênh lệch tỉ giá 1.000 tỉ đồng (tổng số chênh lệch tỉ giá 8.000 tỉ đồng).