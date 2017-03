Tăng giá sữa bất hợp lý có thể bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh

Bộ Tài chính vừa yêu cầu các địa phương phạt, thu hồi chênh lệch giá do tăng giá bất hợp lý hoặc tăng giá do tăng phí hoa hồng, phí quảng cáo so với quy định hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hãng sữa.

Bộ Tài chính vừa gửi công điện tới UBND, Sở Tài chính, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chủ trương bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán. Trong thời gian gần đây, một số mặt hàng sữa bột đã tăng giá bán, gây tâm lý không tốt đến người tiêu dùng và dư luận xã hội. Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa trên địa phương, tiến hành kiểm tra ngay các doanh nghiệp sữa và các đại lý trên địa bàn về thực hiện kết quả thanh tra tài chính và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Các địa phương thực hiện các biện pháp về kinh tế, hành chính: phạt cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi chênh lệch giá do tăng giá bất hợp lý hoặc tăng giá do tăng phí hoa hồng, phí quảng cáo so với quy định hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt... theo quy định, không để xảy ra tình trạng đột biến về giá tại địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra giá các hàng hóa nói chung, kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý giá, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá; việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng phí tùy tiện, trái pháp luật. Theo LỆ THÚY (Công An Nhân Dân)