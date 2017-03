Tăng mạnh, vàng lại chạm 42,35 triệu đồng mỗi lượng

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC Hà Nội đang mua vào là 42,13 triệu đồng/lượng và bán ra là 42,35 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, giá mua vàng SIC tại các ngân hàng như Techcombank, Sacombank và Eximbank cũng có mức giá mới, dao động từ 42,23-42,35 triệu đồng/lượng.



Cùng thời điểm trên, giá vàng Rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu được mua vào là 41,05 triệu đồng/lượng và bán ra là 41,35 triệu đồng/lượng. So với SJC thì thương hiệu này đang rẻ hơn 1.000.000 đồng/lượng (tăng 270.000 đồng/lượng so với hôm qua.)



Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay, mỗi lượng vàng đã tăng 380.000 đồng/lượng (từ mức 41,97 triệu đồng/lượng trong ngày thứ hai đầu tuần.)



Trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch đêm qua, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm gần 3 USD/ounce so với phiên trước, xuống còn 1.617 USD/ounce, còn giá vàng tương lai giao tháng Tám tăng 3 USD/ounce lên 1.616,9 USD/ounce.



Tuy nhiên, đầu giờ sáng nay, giá vàng giao ngay bất ngờ tăng mạnh, lên 1.625 USD/ounce và sau ba ngày giao dịch thì vàng thế giới cũng có thêm 10 USD/ounce.



Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank là 21.000 đồng/USD thì vàng thế giới tương đương 41,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 1,15 triệu đồng/lượng.



Trong phiên ngày 5/6, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã không giao dịch, vẫn nắm giữ 1.273,88 tấn vàng, tương đương 40.956.627,98 ounces, trị giá 65,749 tỷ USD.



Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 6/6 vẫn giữ nguyên ở 20.828 đồng/USD, không đổi từ đầu năm đến nay. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại vẫn là 21.036 đồng.



Sáng nay, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đã tăng thêm từ 5-20 đồng/USD so với hôm qua, cụ thể: Ngân hàng Vietcombank đang mua vào là 20.940 đồng/USD và bán ra là 21.000 đồng/USD; phía ngân hàng Eximbank, BIDV và VietinBank niêm yết giá USD dao động từ 20.920-21.010 đồng/USD.





Theo Đức Duy (Vietnam+)