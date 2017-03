Tăng theo thế giới, vàng chạm mốc 42 triệu đồng

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, giá vàng SJC Hà Nội đang mua vào là 41,83 triệu đồng/lượng nhưng bán ra đã lên đến 42,00 triệu đồng/lượng.



Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC giao dịch tại các ngân hàng thương mại như Techcombank, Sacombank, Eximbank cũng tăng 180.000 đồng/lượng so với hôm qua và dao động trong khoảng từ 41,92-41,99 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).



Trong khi công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long từ 40,40-40,70 triệu đồng/lượng. So với SJC thì thương hiệu này đang thấp hơn khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.



Đây cũng là mức tăng mạnh nhất của giá vàng trong nước tính từ đầu tháng 7/2012 và chênh lệch giữa giá mua/giá bán của SJC hiện là 170.000 đồng/lượng còn vàng Rồng Thăng Long là 300.000 đồng/lượng.



Trên thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện đang dao động quanh ngưỡng 1.600 USD/ounce, tăng gần 15 USD/ounce so với chốt phiên đêm qua.



Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank thì giá vàng thế giới tương đương 40,5 triệu đồng/lượng vẫn thấp hơn giá vàng SJC trên 1,5 triệu đồng/lượng.



Sáng nay, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt niêm yết trên 20.900 đồng/USD, còn giá mua dao động trong khoảng từ 20.830-20.860 đồng/USD.



Cụ thể: ngân hàng Vietcombank niêm yết là 20.870-20.910 đồng/USD, ngân hàng BIDV niêm yết là 20.840-20.900 đồng/USD và ngân hàng Eximbank mua vào là 20.840 đồng/USD, bán ra là 20.900 đồng/USD.



Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 26/7 giữ nguyên ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi kể từ đầu năm. Tỷ giá trần của các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.





Theo Đức Duy (Vietnam+)