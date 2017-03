Tăng thu gần 12.000 tỉ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.700 tỉ đồng, bằng 104,7% so với cùng kỳ, giảm khấu trừ khoảng 826 tỉ đồng bằng 116% so với cùng kỳ, giảm lỗ là 10.430 tỉ đồng, bằng 83,5% so với cùng kỳ. Số tiền thuế nộp vào ngân sách qua thanh tra, kiểm tra gần 7.800 tỉ đồng.

Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra hơn 1.200 DN lỗ, DN có dấu hiệu chuyển giá. Tổng số thuế truy thu, phạt và truy hoàn là 481 tỉ đồng; giảm lỗ gần 1.700 tỉ đồng và giảm khấu trừ là 42 tỉ đồng.

MINH LONG